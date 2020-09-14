محمد صلاح يغادر أنفيلد بـ "كرة الهاتريك" أمام ليدز يونايتد.. صور

حرص النجم المصري محمد صلاح، المحترف لدي صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، على الاحتفاظ بكرة المباراة بعد تسجيله لـ "هاتريك" في اللقاء الافتتاحي للريدز في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي أمام نادي ليدز يونايتد، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ونشر الفرعون المصري، مجوعة صور له عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، حيث ظهر من خلالها وهو يغادر ملعب الأنفيلد ويحمل كرة المباراة التي حقق فيها هاتريك.

هاتريك محمد صلاح الأمس كان الهاتريك الـ40 الذى يسجله أحد لاعبي ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وهو الإنجاز الذى لم يحققه أى نادٍ آخر فى البطولة.

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ووصل النجم المصرى محمد صلاح إلى الهاتريك الثالث له فى الدوري الإنجليزي، وأصبح ثانى أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلا للهاتريك فى الدوري الإنجليزي، برصيد 3 مرات، بالتساوى مع النجم الإيفوارى السابق لفريق تشيلسي، ديديه دروجبا، والتوجولى إيمانويل أديبايور، مهاجم أرسنال ومانشستر سيتي السابق، وسجل الفرعون المصرى الهاتريك الأول فى شباك واتفورد، فى 17 مارس 2018، والثانى فى شباك بورنموث، فى 8 ديسمبر 2018.







