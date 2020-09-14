طرد نيمار و 4 لاعبين فى خسارة سان جيرمان أمام مارسيليا بكلاسيكو فرنسا.. فيديو

سقط فريق باريس سان جيرمان، فى فخ الهزيمة، للمباراة الثانية على التوالى، فى الدوري الفرنسي، أمام ضيفه فريق مارسيليا، بنتيجة 1 – 0، فى لقاء كلاسكو فرنسا، الذى جمع الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب "حديقة الإمراء"، فى ختام منافسات الجولة الثالثة، من الدوري الفرنسي، وسجل فلوران توفين، هدف فوز فريق مارسيليا بالمباراة، فى الدقيقة 31 من زمن المباراة، من تسديدة خادعة على يسار حارس الفريق الباريسي، وكان الفريق الباريسي، قد خسر لقاء لانس، فى الجولة الثانية، يوم الخميس الماضى، بنتيجة 1 – 0 أيضا، بعدما تأجلت مباراته الأولى فى المسابقة، أمام فريق ميتز، بعد مشاركته فى دوررى أبطال أوروبا، ووصله للمباراة النهائية، أمام بايرن ميونخ الألماني، قبل أن يخسر بهدف نظيف.

وشهدت اللحظات الأخيرة من الوقت بدل من الضائع، أحداثا مؤسفة من جانب لاعبى الفريقين، بعدما اشتبكوا داخهل أرضية الملعب، ليقوم حكم اللقاء، بطرد 3 لاعبين من باريس سان جيرمان، وهم البرازيلى نيمار، لايفن كورزاوا ولياندرو باريديس، ولاعبين من مارسيليا وهم جوردان أمافى وداريو بينيديتو.

وبقى باريس سان جيرمان، من أى رصيد من النقاط، بينما رفع مارسيليا، رصيده للنقطة 6، فى المركز الخامس، ويتصدر فريق رين، برصيد 7 نقاط.

وشهدت المباراة، استعادة باريس سان جيرمان، خدمات كل من البرازيلى نيمار، أنخيل دى ماريا وباريديس، بعد أن غابوا عن الخسارة أمام لانس فى الجولة السابقة لإصابتهم بفيروس كورونا، فى حين استمر غياب كل من كيليان مبابى، ماورو إيكاردى، والبرازيلى ماركينيوس، والحارس كيلور نافاس.



