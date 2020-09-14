أمير مرتضى لـ اتحاد الكرة: لو مفيهاش تطفل.. ممكن أعرف المباراة القادمة؟

وجه أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، رسالة إلى اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم عقب لقاء الزمالك والإنتاج الحربى، وذلك عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلا:"السادة أعضاء اللجنة الخماسية آسف يعني لو مفيهاش تطفل أو رخامة مني .. ممكن اعرف المباراة الجاية امتى وفين ومع مين علشان بس نعمل حسابنا!! فعلاً الفضول هيموتني أعرف".



تغريدة أمير مرتضى منصور

حقق الزمالك الفوز على الإنتاج الحربى فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، بهدف دون رد، أحرزه مصطفى محمد، ليستعيد الأبيض انتصاراته بعد تعادله الأخير أمام سموحة، فى الجولة السادسة والعشرون من منافسات المسابقة المحلية، ليؤجل بهذا إعلان الأهلى بطلاً للدورى، حيث أن الإخفاق أمام الإنتاج كان سيُقرب الأحمر من التتويج رسميًا من اللقب الـ 42 فى تاريخه، ويستعرض "اليوم السابع" أبرز المشاهد التى شهدتها مباراة الزمالك والإنتاج الحربى..

بعد فوز الزمالك على الإنتاج الحربى، يحتل الأبيض المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 55 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق خلالها الفوز فى 16 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 4 مباريات، فيما سجل 37 هدفًا واستقبلت شباكه 20 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 اعتباريًا لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول من المسابقة ليتقرر خصم منه 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجاري، طبقًا لقواعد المسابقة.

وأصبح الأهلى فى حاجة للفوزعلى الاتحاد السكندرى بأى نتيجة غدًا الإثنين، فى المواجهة المقرر إقامتها بينهما على ستاد برج العرب بالإسكندرية، والتى تأتى ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، لحسم لقب الدورى العام رسميًا.

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تصدر مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، قائمة هدافى الأبيض فى مسابقة الدورى هذا الموسم، بعدما رفع رصيده من الأهداف فى المسابقة المحلية إلى 9 أهداف، بعدما شارك فى 23 مباراة فى المسابقة حتى الآن، فيما صنع هدفًا.

ولم يسجل مصطفى محمد فى مباراتين متتاليتين مع الزمالك بالدورى منذ أن هز الشباك أمام بيراميدز وطلائع الجيش يومى 12 و16 ديسمبر الماضى بالجولتين السابعة والثامنة من مسابقة الدورى الممتاز، أى منذ ما يقرب من 9 أشهر.

بعد هذه المباراة يكون الزمالك قد واجه الإنتاج الحربى فى 20 مباراة حقق الفوز فى 13 لقاء فيما تعادلا فى 5 مواجهات وفاز الإنتاج الحربى فى لقاءين فقط، فيما سجل الأبيض 33 هدفًا واستقبل 15 هدفًا.



