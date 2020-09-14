اخبار نادى الزمالك اليوم الاحد 13 / 9 / 2020

شهد نادى الزمالك اليوم الأحد الموافق 13 / 9 / 2020 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها تحقيق الأبيض للفوز على الإنتاج الحربى، فى المباراة التى أقيمت بينهما فى ستاد القاهرة الدولى، فى منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز والتى جاءت ليستعيد الأبيض انتصاراته بعدما تعادل فى الجولة الماضية مع سموحة.

الزمالك ينتصر على على الإنتاج الحربى برأسية مصطفى محمد

حقق فريق الزمالك الفوز علي نظيره الإنتاج الحربي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 27 للدورى، أحرز هدف اللقاء الوحيد مصطفى محمد في الدقيقة 63 من عمر المباراة ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة 55 في المركز الثانى بجدول الترتيب بعدما لعب 27 مباراة فاز فى 16 وتعادل فى 7 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبوه 37هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً، علماً بأنه سيتم خصم ثلاث نقاط من الفارس الأبيض بنهاية الموسم بعد عدم حضوره لمباراة القمة مع الاهلى في الدور الأول للمسابقة.

أوناجم يغيب عن الزمالك في لقاء أسوان

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تأكد غياب المغربي محمد أوناجم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة فريقه المقبلة أمام أسوان في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري والتي لم يتحدد موعدها بعد بسبب الإيقاف وحصل اللاعب على بطاقة صفراء ثالثة في مباراة الفريق الأبيض أمام الانتاج الحربي في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري والتي انتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد. تأجيل رحيل مصطفى محمد وزيارات أسبوعية لمؤمن كشف الإعلامي محمد شبانة أن إدارة الزمالك قررت تأجيل رحيل مصطفي محمد مهاجم الفريق عن قلعة ميت عقبة بعد حصوله علي وعدا من إدارة النادي بالسماح له بالاحتراف حال رحيله عن الفريق حال نجاحه في قيادة الفريق للتتويج بدوري أبطال إفريقيا ويأتي قرار تأجيل رحيل اللاعب خاصة إن الوقت سيكون ضيق بين انتهاء ااموسم الحالي وبداية الموسم الجديد لاستقدام مهاجم يعوض رحيله خاصة إن كارتيرون لم يبدي اهتماما بضم أحد مهاجمين الدوري الممتاز بجانب اكتمال قائمة الأجانب للموسم الجديد لذا من الصعب استقدام مهاجم أجنبي لتعويض رحيله لذلك يأتي الاتجاه داخل الزمالك باستمرار مصطفي محمد ويكون بدلائه الثنائي اسامة فيصل وحسام أشرف بخلاف امكانية تواجد الثنائي اشرف بن شرقي واوباما في نفس مركزه وبذلك ستتجه إدارة الزمالك لزيادة القيمة المالية بعقده في الموسم الجديد حال نجاحه في قيادة الفريق للتتويج بدوري أبطال افريقيا.



