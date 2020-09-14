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أيوب الكعبي يرحب باللعب للأهلي

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كشف أحمد الحامي، نجم الكرة التونسية ووكيل المهاجم المغربي أيوب الكعبي، عن حقيقة اقتراب اللاعب من النادي الأهلي، وقال الحامي في تصريحات تليفزيونية : "أيوب الكعبي لم يتلقى أية عروض رسمية من أية أندية مصرية في الوقت الجاري"، مضيفا "جميع العروض التي تلقاها اللاعب في مصر من وكلاء اللاعبين فقط ولا يوجد عروض رسمية نهائيًا".

كما تحدث أحمد الحامي، عن العروض التي يتلقاها أيوب الكعبي في الوقت الجاري، وقال الحامي: "أيوب الكعبي يمتلك عرضين رسميين في الوقت الجاري من ألمانيا وتركيا".

وتابع: "اللاعب لم يحسم موقفه من العرضين وجاري دراسة جميع العروض في الوقت الجاري"، وأتم: "أيوب الكعبي لم يتلقى أية عروض رسمية من أية أندية مصرية في الوقت الجاري".

مضيفا : "جميع العروض التي تلقاها اللاعب في مصر من وكلاء اللاعبين فقط ولا يوجد عروض رسمية نهائيًا"، كما كشف أحمد الحامي، عن حقيقة تواصل المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من أجل استشارته في الإنضمام إلى القلعة الحمراء.

وقال الحامي: "بالفعل الكعبي تواصل مع أزارو لاستشارته في الإنضمام للأهلي بعدما تلقى اللاعب عروض مصرية من وكلاء"، وأوضح: "جميع العروض التي تلقاها اللاعب في مصر من وكلاء اللاعبين فقط ولا يوجد عروض رسمية نهائيًا".

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وأتم: "أيوب الكعبي لم يتلقى أية عروض رسمية من أية أندية مصرية في الوقت الجاري"،

وقال الحامي: "أيوب الكعبي يرحب باللعب للنادي الأهلي وهو شرف لأي لاعب"، وتابع: "اللاعب لم يطلب 2 مليون دولار سنويًا كما ردد البعض واللاعب إذا تلقى عرض من أي نادي سينظر الأول لحجم النادي فمثلا الأهلي والزمالك شرف لأي لاعب".

وأوضح: "جميع العروض التي تلقاها اللاعب في مصر من وكلاء اللاعبين فقط ولا يوجد عروض رسمية نهائيًا"، وأتم: "أيوب الكعبي لم يتلقى أية عروض رسمية من أية أندية مصرية في الوقت الجاري".

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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