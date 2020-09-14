أحمد سعد يخضع لعملية نحت فى الوجه.. شوف الفرق قبل وبعد (صور)

خضع الفنان أحمد سعد إلى عملية تجميل في الوجه خلال الآونة الأخيرة، حيث أجريت العملية لنحت الفك مع الفيلر، من أجل تعزيز السمات الذكورية القوية، حيث تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا الفنان أحمد سعد قبل وبعد العملية وانتشرت على نطاق واسع عبر الإنترنت.



أحمد سعد قبل وبعد العملية

يأتي ذلك بعد أسابيع قليلة من إعلان الفنان أحمد سعد خطوبته رسميا على مصممة الأزياء علياء بسيوني، ففي وقت سابق، أعلن الفنان أحمد سعد خطوبته رسميًا على عارضة الأزياء علياء بسيوني، في 20 أغسطس، حيث شارك متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة جديدة برفقة خطيبته معلقًا: "النهاردة عيد ميلادي وخطوبتي..عارفين ليه عملتهم في نفس التاريخ".. عشان تاريخ يوم ميلادي هو تاريخ يوم خطوبتي...حد فهم قصدي إيه؟



أحمد سعد يخضع لعملية تجميل

وفي وقت سابق، ظهر النجم أحمد سعد مع عارضة الأزياء علياء بسيونى، فى حفل عيد ميلادها، الذى أحياه المطرب الشعبى عمر كمال، والتقط أحمد سعد صورًا مع علياء بهذه المناسبة السعيدة، والتى أثارت تساؤلات حول إمكانية دخول الفنان علاقة عاطفية جديدة أو أن تكون تمت خطوبته على عارضة الأزياء علياء بسيونى.

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من ناحية أخرى، شوق المطرب أحمد سعد متابعيه إلى أحدث أعماله الغنائية ممثلة في أغنية "بصرة" حيث طرح برومو تشويقي لها عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، وعلق عليها بكتابة : بصرة "قريبا"، الأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان سامح كريم، وتوزيع إلهامى دهيمة، وشقيقه أدهم، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة على موقع يوتيوب والقنوات الفضائية.



الفنان أحمد سعد قبل وبعد العملية



صورة لوجه الفنان أحمد سعد



صورتين للفنان أحمد سعد قبل وبعد عملية التجميل



عملية نحت في وجه أحمد سعد



