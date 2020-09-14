المجر تعلن مشاركة وزير خارجيتها فى حفل توقيع اتفاق الإمارات وإسرائيل

قال المتحدث باسم وزير الخارجية المجرى بيتر زيجارتو الأحد إن الوزير سيكون الوحيد من بين وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذي سيحضر حفل توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات في واشنطن يوم الثلاثاء.

وقال المتحدث ماتي باتشولاي لوكالة "إم.تي.آي" المجرية للأنباء "بناء على دعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باعتباره الوزير الوحيد من الاتحاد الأوروبي، سيحضر الوزير بيتر زيجارتو أيضا... حفل التوقيع في البيت الأبيض يوم الثلاثاء".



