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المجر تعلن مشاركة وزير خارجيتها فى حفل توقيع اتفاق الإمارات وإسرائيل

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قال المتحدث باسم وزير الخارجية المجرى بيتر زيجارتو الأحد إن الوزير سيكون الوحيد من بين وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذي سيحضر حفل توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات في واشنطن يوم الثلاثاء.

وقال المتحدث ماتي باتشولاي لوكالة "إم.تي.آي" المجرية للأنباء "بناء على دعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باعتباره الوزير الوحيد من الاتحاد الأوروبي، سيحضر الوزير بيتر زيجارتو أيضا... حفل التوقيع في البيت الأبيض يوم الثلاثاء".

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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