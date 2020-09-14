فيديو لأول حلاقة سعودية يثير ضجة.. والفتاة تؤكد: لا أخشى الانتقادات

أثار مقطع فيديو لحلاقة سعودية ضجة على مواقع التواصل الاجتماعى بعد أن ظهرت وهى تعمل بصالون حلاقة، فيما كشفت "حلاقة الأطفال" في الطائف لـصحيفة "عكاظ" أنها تعمل على حلاقة شعر الأطفال دون العاشرة، وبدأت في ممارسة نشاطها قبل نحو 7 أشهر. وأوضحت «وفاء» أن الصالون تم إغلاقه بسبب عدم تجديد الرخصة وسيتسأنف نشاطه بعد التجديد بواسطة البلدية.

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وأضافت أن المقطع المتداول فُهم بطريقة خاطئة ومؤذية، لأنه لم يوضح للعامة أن الصالون خاص بالأطفال دون العاشرة وهو الأمر الذي أثار ضجة وانفعالات سالبة من البعض، «لا ألوم المنفعلين وردودهم على ابنتهم، لكني أعتب على التشكيك وسوء الظن ولن أصبح يوما حلاقة للرجال».

وأضافت وفاء أن لا عيب في كل المهن الشريفة سواء للرجل أو المرأة، والأهم هو الإتقان في العمل والأمانة، «أنا وجميع الفتيات السعوديات واجهات لوطننا الغالي، وطالما أنني لم أخرج عن القيم والشرع فسأستمر في عملي وأبقى داعما للوطن».

