مستشار رئيس الوزراء يكشف عن منح حوافز للموظفين المنقولين للعاصمة الإدارية

قال الدكتور هانى محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، إنه سيتم منح حوافز للموظفين الذى سيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة. وأضاف، خلال حواره ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة النهار، أن إعادة تأهيل الموظفين فى الدولة كلفنا الكثير ماليا، موضحا أنه سيكون هناك أنظمة جديدة سيتم العمل بها خلال عملية نقل الموظفين للعاصمة الإدارية.
ولفت الدكتور هانى محمود، إلى أن هناك تعليمات أنه لا يوجد موظف سيفقد وظيفته خلال عملية الإصلاح الإدارى.
وفى وقت سابق، قال الدكتور هانى محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، إن أكثر من 60 ألف موظف سيتم نقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أنه خلال الـ 3 سنوات سيكون هناك ربط بين العاصمة الإدارية والقاهرة وبالتالي سيكون هناك سهولة في الانتقال من القاهرة للعاصمة الإدارية.
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