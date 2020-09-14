أوناجم يهاجم حكام الـ var فى مباراة الزمالك والإنتاج عبر إنستجرام

هاجم المغربى محمد أوناجم، جناح نادى الزمالك، حكام الفار فى مباراة فريقه أمام الإنتاج الحربى، والتى جمعت بينهما مساء أمس، الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت لصالح الأبيض بهدف دون رد، أحرزه مصطفى محمد، ليستعيد أبناء ميت عقبة انتصاراتهم فى المسابقة المحلية، بعد التعادل مع سموحة فى الجولة الخامسة والعشرون من منافسات الدورى الممتاز.

ونشر أوناجم عبر ستورى حسابه بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورة من المباراة وعلق عليها قائلاً: "ناس لى شغالين فى الفار كيف كانت نهاية الفيلم لى كنت تفرجو فيه"، وذلك فى إشارة منه لوجود خطأ لم يحتسبه حكم المباراة وحكام الفار لصالح الأبيض.

بعد فوز الزمالك على الإنتاج الحربى، يحتل الأبيض المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 55 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق خلالها الفوز فى 16 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 4 مباريات، فيما سجل 37 هدفًا واستقبلت شباكه 20 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 اعتباريًا لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول من المسابقة ليتقرر خصم منه 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجاري، طبقًا لقواعد المسابقة، ليؤجل بهذا إعلان الأهلى بطلاً للدورى، حيث أن الإخفاق أمام الإنتاج كان سيُقرب الأحمر من التتويج رسميًا من اللقب الـ 42 فى تاريخه، حيث أصبح الأخير مُطالب بتحقيق الفوز فى مباراته اليوم أمام الاتحاد السكندرى، للتتويج باللقب رسميًا.

من ناحية أخرى، وجه أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، رسالة إلى اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم عقب لقاء الزمالك والإنتاج الحربى، وذلك عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلا: "السادة أعضاء اللجنة الخماسية آسف يعني لو مفيهاش تطفل أو رخامة مني .. ممكن اعرف المباراة الجاية امتى وفين ومع مين علشان بس نعمل حسابنا!! فعلاً الفضول هيموتنى أعرف".

