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الصحة العالمية: رقم قياسى لإصابات كورونا اليومية فى العالم يبلغ 308 آلاف حالة

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كشفت منظمة الصحة العالمية، عن تسجيل رقم قياسى لعدد الإصابات اليومية بفيروس بأنحاء العالم اليوم الأحد بلغ 307 آلاف و930 حالة إجمالا خلال 24 ساعة، وذكرت المنظمة على موقعها الالكترونى أن الهند والولايات المتحدة والبرازيل سجلت أكبر الزيادات.

 

وزاد العدد اليومى للوفيات بواقع 5537 ليصل الإجمالى إلى 917 ألفا و417 حالة وفاة بأنحاء العالم.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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