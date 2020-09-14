عزل عام فى إسرائيل لمدة 3 أسابيع بداية من الجمعة لاحتواء فيروس كورونا

وافقت الحكومة الإسرائيلية على فرض عزل عام لمدة ثلاثة أسابيع لاحتواء فيروس كورونا المستجد، بدءا من يوم الجمعة، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".
وصادقت اللجنة المعنية بفيروس كورونا فى إسرائيل، على خطة ثلاثية المراحل للحد من انتشار الفيروس، وتشمل المرحلة الأولى فرض إغلاق شامل وتحديد الحركة وإغلاق منظومة التعليم ما عدا التعليم الخاص، وتقليصَ النشاطات في القطاعين الخاص والعام، وفرض قيود على الصلوات في الحيز العام، وإغلاق تام للمطاعم وأماكن الترفيه والمحال التجارية.
وفي المرحلة الثانية يتم تخفيف بعض القيود وفي الثالثة العودة الى العمل بموجب الخطة المسماة "رمزور" والقاضية بفرض قيود وفق الوضع في كل بلدة.
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