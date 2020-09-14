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اعترافات مثيرة لعامل متهم بقتل صاحب مطعم فى مشاجرة بالهرم

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اعترف عامل متهم بقتل صاحب مطعم بالاتهامات المسندة إليه، حيث قال إنه نشبت بينه وبين المجني عليه مشاجرة بسبب لهو الأطفال بمنطقة الهرم، وأثناء ذلك، أطلق النار بشكل عشوائى قاصدًا تخويف خصمه؛ إلا أن الطلق النارى أصابه مما أسفر عن مصرعه، وأمرت النيابة بتفريغ محتوى الفيديو الذى تم التقاطه للمشاجرة التى نشبت بين الطرفين، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

كشف اجهزة الامن ملابسات واقعة تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لمشاجرة بالهرم ووفاة أحد أطرافها فى ضوء ما تم رصده على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وبعض المواقع الإلكترونية بشأن تداول مقطع فيديو يتضمن مشاجرة بمنطقة الهرم بالجيزة، ووفاة أحد أطرافها. 

 

أسفرت جهود الفحص عن حدوث مشاجرة بين (صاحب مطعم)  وآخر (عامل بمحل) - مقيمان بدائرة قسم شرطة الهرم بالجيزة، بسبب لهو الأطفال قام خلالها الأخير بإطلاق عيار خرطوش محدثاً إصابة الأول التى أودت بحياته، وقد أمكن ضبط المتهم المذكور، وبحوزته (بندقية خرطوش - المستخدمة فى الواقعة)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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