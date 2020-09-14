اتحاد الكرة يطالب فيفا بإرسال لائحة النظام الأساسى الجديدة

أرسلت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، ردها على خطاب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بشأن وضع خارطة طريق في أسرع وقت واجراء الانتخابات قبل 30 نوفمبر المقبل، وطلبت اللجنة الخماسية من الفيفا إرسال اللائحة النهائية حتى يتم عرضها على الأندية.

وتضمن رد اللجنة الخماسية على طلب الفيفا بأنه لا يجوز عقد الجمعية العمومية لاعتماد اللائحة نهاية شهر سبتمبر الجارى، بسبب عدم وصول اللائحة النهائية للجبلاية من الفيفا بعد مطالبة الأخير ببعض التعديلات عليها، فضلا عن أنه في حالة الدعوة للجمعية العمومية حاليا سيحضرها 225 ناديا وسيتم رفض اللائحة برمتها لأن الأندية لن توافق على استبعادهم من الجمعية العمومية، لذا يجب عقد الجمعية العمومية بعد نهاية الموسم وفقا للائحة حتى يتم تصنيف الأندية.

حصل "اليوم السابع" على نسخة من خطاب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" المرسل للجنة الخماسية الحالية لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، والذى يطلب فيه الانتهاء من الملفات المكلف بها اللجنة، مثل تعديل اللائحة، وإقامة الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد قبل 30 نوفمبر المقبل.

وجاء نص خطاب فيفا على النحو التالى، "قمنا بمراجعة اللجنة الأولمبية الدولية، مع احترام منطقة اختصاصات اللجنة الأولمبية الوطنية فى مصر، فيما يخص الاتحاد المصرى لكرة القدم، خاصة فيما يتعلق بدور اللجنة الأولمبية الوطنية فى تنظيم الجمعية العمومية لاتحاد الكرة المصرى، وفقا للقانون المصرى لسنة 2017، وفى هذا الشأن فإننا يجب أن نكون واضحين بأنه بعد الدراسة والرجوع للجنة الأولمبية الدولية فإنه لا يوجد ما يشير فى القانون المصرى أو فى اللوائح المعتمدة للجنة المصرية، ما يمنح اللجنة الوطنية الحق فى إعطاء الصلاحية قبل نهاية الموسم الرياضى لاعتماد قائمة تقدم من الاتحاد المصرى لكرة القدم، للأندية التى لها حق المشاركة قانونيا فى الجمعية العمومية".

Advertisements

وأخيرا، نحن نتفهم أن البطولة المصرية لموسم 2019 - 2020 تم استئنافها فى أوائل أغسطس 2002 وسيتم استكمالها والانتهاء منها بنهاية أكتوبر 2020، وأعدنا مطالبة لجنة التطبيع "اللجنة الخماسية"، بأن مهمتها تم تمديدها حتى 30 نوفمبر 2002، من أجل الانتهاء من كل المهام التى كلفوا بها منذ بداية تعيينهم، ونطالبكم بتزويدنا بالموعد النهائى بالخريطة المحدثة متضمنة الخطوات المهمة، مثل تحديد موعد الجمعية العمومية الخاصة باعتماد تعديلات اللائحة الجديدة للاتحاد المصري، وأيضا الجمعية العمومية الطارئة لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة "مجلس إدارة منتخب"، معتمدا على اللائحة الجديدة، ومن المتوقع من لجنة التطبيع "اللجنة الخماسية" تحليل الأجواء لإضافة بند انتقالى فى اللائحة الجديدة يتضمن موعداً محدداً ونهائياً لإجراء الانتخابات "فى اللوائح والكود الانتخابي"، للجمعية العمومية التى تعقد للانتخابات والتى يجب أن تقام قبل نهاية شهر نوفمبر ٢٠٢٠ على أقصى تقدير.

طبقا لما ورد عاليه، نحذر من أن الفشل فى إتمام تلك المهام سيكون نتيجة لرفع الموضوع للجان المعنية بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لاتخاذ خطوات عقابية أخرى.

نشكركم لتعاونكم فى العملية الحالية وننتظر ردكم العاجل الموجه لنا.

