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السكة الحديد تسمح لأفراد الجيش والشرطة باستقلال القطار دون الرجوع لشباك الحجز

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أصدرت هيئة السكة الحديد منشوراً رسمياً لإدارات المبيعات والتفتيش والمحطات ومشرفو القطارات يبيح لأفراد الجيش والشرطة باستقلال القطارات العادية بأنواعها بموجب الزى العسكرى أو بطاقة إثبات الشخصية العسكرية أو استمارة السفر دون الرجوع إلى شبابيك صرف التذاكر .

وقال المنشور إن أفراد الجيش المرتدون للزى العسكرى يستقلون القطارات مباشرة دون الرجوع إلى شبابيك صرف التذاكر أو إذا كانوا يحملوا استمارة سفر ولا يرتدون زى عسكرى يظهروها لمشرف القطار دون الرجوع لشباك حجز التذاكر، إما إذا كانوا لا يرتدون زى عسكرى أو يحملوا استمارة سفر فيتم تغريمهم وتحصيل الأجرة.

 

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وأضاف المنشور أن أفراد الشرطة يستقلون القطارات مباشرة دون الرجوع إلى شبابيك حجز التذاكر إذا كانوا يرتدون الزى العسكرى أو يحملون بطاقة إثبات الشخصية العسكرية فقط.

 

 


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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