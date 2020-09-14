موعد مباراة الأهلى والاتحاد السكندري اليوم في الدورى والقنوات الناقلة

يلتقي في الثامنة والنصف من مساء اليوم فريق الاهلي مع نظيره الإتحاد السكندري بإستاد برج العرب في الاسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدوري الممتاز وهي المباراة التى ينتظرها ملايين من جماهير الأهلاوية في مصر والعالم العربي لحسم درع الدوري رسمياً ..يدخل الاهلي مباراة الليلة مُحققاً العديد من الأرقام الجيدة للغاية منها سلسلة الأنتصارات المُتتالية فالمارد الأحمر خاض 26 مباراة فاز في 23 وتعادل في مباراتين وخسر مباراة واحدة وسجل لاعبو الأحمر 63 لاعباً وغستقبل 8 أهداف ليبقي المارد الأحمر الأفضل هجوماً ودفعا بين أندية الدوري مُتربعاً على القمة برصيد 71 نقطة، أما الإتحاد فيحتل المركز الخامس برصيد 36 نقطة نقطة من أصل 25 مباراة خاضهم في المسابقة ، حيث فاز في 8 وتعادل في 12 وخسر 5 مبلاريات وسجل لاعبوه 27 وإستقبلت شباكه 23 هدف.

وتنقل قناة اون تايم سبورت مباراة الاهلي والاتحادالسكندري اليوم على الهواء مباشرة.

ويتسلّح رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بالأوراق التى حسمت مباريات كثيرة الفترة الأخيرة أبرزها آليو بادجي ووليد سليمان وقفشة وأحمد الشيخ وعلى معلول وديانج وحمدي فتحي ومحمد الشناوي ومروان محسن وكهربا العائد من الإيقاف، وتحدث المدرب السويسري مع لاعبيه الأيام الماضية عن أهمية تحقيق الفوز الليلة على الخصم السكندري العنيد صاحب الحلول الفردية والذي يُقدم عروض جيدة لاسيما أمام الفرق الكبيرة.

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وطالب فايلر لاعبيه بعلاج الأخطاء التى ظهرت في أداء الفريق الفترة الأخيرة رغم الإنتصارات ومنها عدم التركز الدافي الجيد وهو ما تسبب في أخطاء كثيرة للفريق وكاد يتسبب في دخول عدة أهداف مرمى محد الشناوي لولا رعونة مهاجمي الفرق الأخرى أو سوء التوفيق أو تألق الشناوي ، مُشدداً على ضرورة تنفيذ كل لاعب المهام المطلوبة منه في المباراة حتى يتحقق الهدف في النهاية.

في المقابل ، يدخل طلعت يوسف المدير الفني للإتحاد مباراة الليلة واضعاً نُصب عينيه قوة المارد الأحمر وإنتصاراته الأخيرة لكن المدرب المُحنك لزعم الثغر حاول تجهيز لاعبيه معنوياً جيداً للمباراة من خلال المحاضرات النظرية والتدريبات المُكثفة ودراسة الاهلي و"تحفيظ" كل لاعب مهامه في اللقاء المرتقب.

ودخل فريق الأتحاد فى معسكر مغلق لمدة 72 ساعة، بداية من صباح أمس وحتى اليوم موعد مباراة الأهلى وذلك من أجل تجهيز اللاعبين جيداً لمواجهة الليلة عقب التعادل أمام فريق مصر بهدفين لكل فريق، فى الجولة الـ26 بالدورى حيث فضّل طلعت يوسف دخول المعسكر مُبكر من أجل إيجاد حلول للأخطاء الدفاعية القاتلة والتى أصبحت صداعا مزمنا فى رأس الجهاز الفنى لزعيم الثغر وأعد طلعت يوسف سيناريو إسقاط الأحمر خلال معسكره الأخير.

