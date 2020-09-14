محمد القاياتى يتعاون مع تامر حسنى بعد نجاحه مع عمرو دياب وإليسا

يتعاون النجم تامر حسنى لأول مرة مع الشاعر محمد القاياتى فى أغنية جديدة يتضمنها ألبومه الجديد"خليك فولاذي"، ولَم يكشف عن اسمها حتى تكون مفاجأة للجمهور، وهى من ألحان محمد حمزة، وتوزيع أمين نبيل، وجيتارات باسم سعيد، وفى سياق آخر، أوشكت المخرجة سارة وفيق على الانتهاء من مونتاج ومكساج فيلم "مش أنا"، الذى يقدم بطولته تامر حسنى، حيث يدرس صناعه حالياً طرحه خلال الفترة المقبلة، ويشارك في بطولة الفيلم بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكداونى، سوسن بدر، حلال شيحة، وآخرون، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى.



الشاعر محمد القاياتى