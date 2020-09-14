محمد القاياتى يتعاون مع تامر حسنى بعد نجاحه مع عمرو دياب وإليسا

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يتعاون النجم تامر حسنى لأول مرة مع الشاعر محمد القاياتى فى أغنية جديدة يتضمنها ألبومه الجديد"خليك فولاذي"، ولَم يكشف عن اسمها حتى تكون مفاجأة للجمهور، وهى من ألحان محمد حمزة، وتوزيع أمين نبيل، وجيتارات باسم سعيد، وفى سياق آخر، أوشكت المخرجة سارة وفيق على الانتهاء من مونتاج ومكساج فيلم "مش أنا"، الذى يقدم بطولته تامر حسنى، حيث يدرس صناعه حالياً طرحه خلال الفترة المقبلة، ويشارك في بطولة الفيلم بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكداونى، سوسن بدر، حلال شيحة، وآخرون، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى.
الشاعر محمد القاياتى
تامر حسنى و الموزع أمين نبيل
يشار إلى أن تامر حسنى طرح كليب جديد بعنوان "اختراع" مع المطرب محمود العسلى، ولاقى نجاحاً كبيراً، وحصل على مشاهدة كبيرة تخطت الت 15 مليون مشاهدة منذ طرحه، وكلمات الأغنية للشاعر أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساج وسام عبد المنعم، تسجيل هيثم راضى، ماستر جلال الحمداوى، كما يعد الكليب التجربة الأولى في الإخراج لتامر حسنى.
تامر حسنى وباسم سعيد
يذكر أن أخر آعمال محمد القاياتى، أغنية الهضبة عمرو دياب "تحيرك"، وأغنية إليسا بعنوان"أغانينا"، وأغنية هيثم شاكر بعنوان"كنت مداوينى"، وأغنية "حبايبنا" لـ أنغام.
تامر حسنى والملحن محمد حمزة
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