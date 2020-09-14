طقس اليوم مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى.. والعظمى بالعاصمة 35 درجة

استعرض برنامج صباح الخير يا مصر، الذي يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، حالة الطقس اليوم الاثنين.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم مائل للحرارة، رطبًا على القاهرة والوجه البحري ويكون معتدلًا في السواحل الشمالية، وسيكون الطقس حارا على جنوب سيناء، وأن يشهد شمال وجنوب الصعيد طقسًا شديد الحرارة.

أما ليلًا، فإن الهيئة تتوقع أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب الصعيد، وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية:

القاهرة العظمى 35 والصغرى 24

الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25

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مرسى مطروح العظمى 29 والصغرى 23

بورسعيد العظمى 32 والصغرى 25

دمياط العظمى 31 والصغرى 26

الإسماعيلية العظمى 36 والصغرى 22

السويس العظمى 35 والصغرى 24

سانت كاترين العظمى 34 والصغرى 20

شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 2830

الغردقة العظمى 39 والصغرى 28

الفيوم العظمى 36 والصغرى 24