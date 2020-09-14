ليفربول لعشاقه: أسبوع بطعم ابتسامة محمد صلاح

أبدت الصفحة الرسمية لنادى ليفربول الانجليزى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" إعجابها بابتسامة النجم محمد صلاح جناح الريدز والمنتخب الوطنى، وتمنت لمتابعيها أسبوعا رائعا مثل ابتسامة صلاح، بعد تسجيله ثلاثية فى فوز أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز بنتيجة 4-3 على ليدز يونايتد في افتتاحية البريميرلج ليلة السبت.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادى ليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" صورة تسجيل صلاح لهدف الفوز على ليدز يونايتد مع صورة احتفاله التي تظهر فيها ابتسامته المعتادة، مع التعليق على الصور بعبارة "أحصل على التشجيع اليومى من ابتسامة مو، نتمنى لكم أسبوعا جيدا، قبضة الريدز مرفوعة".

وكان هاتريك محمد صلاح الذى سجله ليلة السبت هو الهاتريك الـ40 الذى يسجله أحد لاعبي ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وهو الإنجاز الذى لم يحققه أى نادٍ آخر فى البطولة.

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ووصل النجم المصرى محمد صلاح إلى الهاتريك الثالث له فى الدوري الإنجليزي، وأصبح ثانى أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلا للهاتريك فى الدوري الإنجليزي، برصيد 3 مرات، بالتساوى مع النجم الإيفوارى السابق لفريق تشيلسي، ديديه دروجبا، والتوجولى إيمانويل أديبايور، مهاجم أرسنال ومانشستر سيتي السابق، وسجل الفرعون المصرى الهاتريك الأول فى شباك واتفورد، فى 17 مارس 2018، والثانى فى شباك بورنموث، فى 8 ديسمبر 2018.



محمد صلاح 2



محمد صلاح



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