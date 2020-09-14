تترقب جماهير الأهلى مواجهة حسم لقب الدورى أمام الاتحاد السكندرى فى الجولة الـ 27 بالدورى الممتاز الليلة، خاصة أن الفوز يتوج الأهلى رسمياً بلقب الدورى الممتاز، حيث يدخل الأحمر المباراة مُحققاً العديد من الأرقام القياسية، منها سلسلة الانتصارات المُتتالية، فالمارد الأحمر خاض 26 مباراة فاز فى 23 وتعادل فى مباراتين وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو الأحمر 63 لاعباً واستقبل 8 أهداف، ليبقى المارد الأحمر الأفضل هجوماً ودفعا بين أندية الدورى مُتربعاً على القمة برصيد 71 نقطة.
ويتسلّح رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى بالأوراق التى حسمت مباريات كثيرة الفترة الأخيرة، أبرزها آليو بادجى ووليد سليمان وقفشة وأحمد الشيخ وعلى معلول وديانج وحمدى فتحى ومحمد الشناوى ومروان محسن، وتحدث المدرب السويسرى مع لاعبيه الأيام الماضية عن أهمية تحقيق الفوز الليلة على الخصم السكندرى العنيد صاحب الحلول الفردية والذى يُقدم عروض جيدة خاصة أمام الفرق الكبيرة.
ويتبقى للأهلى مواجهات فى الدورى وكأس مصر هذا الموسم يرصدها اليوم السابع كالتالى:
الدوري المصري
الجولة الـ 28 : الأهلي - المقاصة - السبت 9/19 ستاد القاهره الدولي الساعه 8:00
الجوله الـ 29 : الأهلي - نادي مصر - الأربعاء 9/23 ستاد الكليه الحربيه الساعه 8:00
الجوله الـ30 : طنطا - الأهلي - الأحد 9/27 ستاد غزل المحله الساعه 5:30
الجوله الـ 31 : الأهلي - المقاولون - الأحد 10/4 ستاد القاهره الدولي الساعه 8:00
الجوله الـ32 : إنبي - الأهلي - الاربعاء 10/7 ستاد الأهلي الساعه 8:30
الجوله الـ33 : الأهلي - بيراميدز - الأحد 10/11 ستاد القاهره الدولي الساعه 8:00
كأس مصر :
الأهلي - الترسانه - الأربعاء 9/30 الساعه 8:00
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مواعيد مباريات الأهلى القادمة فى الدورى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.