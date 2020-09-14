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الأهلى يواجه بيراميدز 11 أكتوبر فى الدورى باستاد القاهرة

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أعلنت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة جدول المباريات والأسابيع المتبقية من عمر الدورى ما عدا الأسبوع الأخير من عمر المسابقة، ووفقا للجدول الذى تم إعلانه يلتقى النادى الأهلى مع نظيره بيراميدز فى الأسبوع الـ33 بالدورى يوم 11 أكتوبر المقبل باستاد القاهرة فى الثامنة مساءً.

وأعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم مواعيد الجولات المتبقية لمسابقة الدورى الممتاز، فيما عدا الجولة الأخيرة، إضافة إلى المباراتين المتبقيتين من دور الـ16 لبطولة كأس مصر ومباراتين من دور الـ8 للبطولة.

وأكد حسام الزناتى مدير المسابقات أن هناك عدة أسباب لعدم إعلان مواعيد الجولة الأخيرة، فى مقدمتها الرغبة فى إقامة المباريات المؤثرة نتائجها فى هبوط بعض الفرق فى توقيت واحد، وكلما اتضح الموقف تقلص عدد هذه المباريات، ما يسهل إقامتها فى توقيت واحد.

من ناحية أخرى، أرسلت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، ردها على خطاب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بشأن وضع خارطة طريق في أسرع وقت واجراء الانتخابات قبل 30 نوفمبر المقبل، وطلبت اللجنة الخماسية من الفيفا إرسال اللائحة النهائية حتى يتم عرضها على الأندية.

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وتضمن رد اللجنة الخماسية على طلب الفيفا بأنه لا يجوز عقد الجمعية العمومية لاعتماد اللائحة نهاية شهر سبتمبر الجارى، بسبب عدم وصول اللائحة النهائية للجبلاية من الفيفا بعد مطالبة الأخير ببعض التعديلات عليها، فضلا عن أنه في حالة الدعوة للجمعية العمومية حاليا سيحضرها 225 ناديا وسيتم رفض اللائحة برمتها لأن الأندية لن توافق على استبعادهم من الجمعية العمومية، لذا يجب عقد الجمعية العمومية بعد نهاية الموسم وفقا للائحة حتى يتم تصنيف الأندية.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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