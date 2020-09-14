مصرع شخصين وإصابة 12 آخرين فى حادث تصادم على الطريق الحر بالقليوبية

شهد الطريق الحر في نطاق مركز قها بالقليوبية، حادث تصادم بين سيارتين أسفرعن مصرع شخصين وإصابة 12 آخرين، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين والمتوفين إلى المستشفيات المختصة، وتولت النيابة التحقيق.
تلقى العميد عبد العظيم محمد مدير إدارة المرور بالقليوبية، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم مروع على الطريق الحر بنطاق مدينة قها، وبإخطار اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، وانتقل على الفور اللواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية، والعقيد نصر القارح، مدير مباحث مرور القليوبية، وتبين أن الحادث وقع بين سيارتين ميكروباص تحمل لوحات معدنية "م ق أ 4732" منوفية وسيارة ربع نقل تحمل لوحات معدنية رقم "1792 ع ص م".
كما تبين أيضًا من المعاينة أن سائق السيارة ربع نقل انحرف بشدة بسبب سرعته الجنونية واصطدم بالسيارة الميكروباص المحملة بالركاب، مما تسبب في انقلاب السيارة الميكروباص وسقوطها من أعلى إلى أسفل الطريق وسط الزراعات، وأسفر الحادث عن وفاة اثنين وإصابة 14 راكبا وتم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفيات طوخ وبنها، ورفع السيارتين وفتح الطريق أمام المرور، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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