المقاولون يمدد عقد خليفة محمد صلاح 3 مواسم بعد عروض الأهلى والزمالك وبيراميدز

نجحت إدارة المقاولون العرب فى تمديد عقد يوسف حسن مهاجم 2003 الذى تم تصعيده مؤخراً إلى الفريق الأول لمدة ثلاث مواسم مقبلة، بالإضافة إلى الموسم المتبقى فى عقده لتضمن استمراره بالنادى لمدة 4 مواسم مقبلة، وذلك فى ظل اهتمام الأندية الثلاثة الكبار باللاعب ووجود مفاوضات من قبل الأهلى والزمالك وبيراميدز على ضمه، وتضمن عقد اللاعب وجود شرط جزائى بقيمة 40 مليون جنيه داخل مصر، حيث تسعى إدارة المقاولون لتسويق اللاعب الشاب خارج مصر فى الفترة المقبلة ليكون خليفة محمد صلاح نجم الفراعنة وابن قلعة ذئاب الجبل.

ورفض نادى المقاولون العرب بيع يوسف حسن لأى نادٍ داخل مصر بعرض أقل من 100 مليون جنيه، وقال المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون والمشرف على الكرة فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، إن الأولوية ستكون بيع اللاعب لنادٍ أوروبى لخوض تجربة الاحتراف، ولكن داخل مصر فسيبدأ سعره من 100 مليون، خاصة فى ظل المهارات الفنية التى يمتلكها اللاعب حتى إنه يلقب بخليفة نجم الفراعنة محمد صلاح، واحتياج الفرق فى الوقت الحالى للاعب.

وكان يوسف حسن لاعب المقاولون قد جذب أنظار عدد من أندية الدورى الممتاز على رأسهم الأهلى وبيراميدز والزمالك بعد تألق اللاعب مع الناشئين وتصعيده إلى الفريق الأول خلال الفترة الماضية.

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على جانب آخر، يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب معسكراً مغلقاً، اليوم الأثنين، فى مدينة الاسماعيلية استعداداً لمواجهة النادى الإسماعيلى غداً الثلاثاء،فى المباراة التى يستضيفها استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة 27 من عمر المسابقة المحلية، حيث يتطلع المقاولون إلى مواصلة الانتصارات للحفاظ على المركز الثالث بجدول المسابقة فى ظل تعثر فريق بيراميدز الذى تلقى ثلاث هزائم متتالية.



