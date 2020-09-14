5 اعترافات من صالح جمعة بعد إخلاء سبيله فى حادث تصادم السيارة

أصبح صالح جمعة لاعب الأهلى مثار للجدل، خاصة خارج الملعب، نظراً بعدما ارتبط اسمه بالعديد من الأزمات، سواء بسبب السهر وعدم الانضباط سلوكيا أو الخلاف مع الجهاز الفنى بقيادة فايلر، والغرامات التى يتم توقيعها عليه فى النادى بعد ما نشره عبر السوشيال ميديا من إثارة خلافات مع الخواجة، وآخرها تعرضه لحادث بسيارة شقيقه عبد الله لاعب الزمالك واحتجازه بقسم الشرطة، قبل أن يتم إخلاء سبيله.

وظهر صالح جمعة فى قناة أون تايم سبورت وكشف كواليس حادث التصادم، وسط عدة اعترافات للاعب، ومنها خضوعه لتحليل المخدرات، وتعرضه للابتزاز، وكذلك إعلانه البقاء فى الأهلى وعدم التوقيع لنادٍ آخر.

زوجتى كانت فى السيارة

كشف صالح جمعة أن السيدة التى كانت معه فى السيارة أثناء الحادث هى زوجته وليست طليقته كما يتردد، كما أنها طلبت تحمل مسئولية الحادث حتى لا يتم استخدام هذا الأمر ضده قائلا، "زوجتى كانت موجودة معى فى السيارة خلال الحادث وليست طليقتى كما ردد البعض، ولم تشكنى فى النيابة وتحدثت مع وكيل النائب العام لتحمل المسئولية بدلا منى لتأكدها من استخدام مثل هذه الأمور ضدى".

تحليل المخدرات

وقال جمعة إنه طلب الخضوع لتحليل المخدرات ليثبت أنه لم يكن تحت تأثيرها خلال القيادة، وشدد على أنه أصر على إجراء تحليل شامل للخمور والمخدرات بالكامل وجاء سلبيا بالكامل.

التعرض للابتزاز

وعن التعويض الذى دفعه اللاعب لصاحب السيارة، قال صالح جمعة إنه بعد وقوع الحادث بأحد شوارع الزمالك فوجئ بطلبات مالية كبيرة وغريبة من صاحب السيارة كونه لاعباً كرة، وهو ما دفعه لطلب الذهاب إلى أقرب قسم شرطة، مشيلاا إلى أن الواقعة القديمة أيضا طلب منه صاحبها فى البداية 3 ملايين جنيه ثم انتهت إلى مليون و200 ألف جنيه.

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لن أرحل إلى الزمالك

"لم أتفاوض مع الزمالك".. هكذا أكد صالح جمعة مشددا على استمراره فى القلعة الحمراء، وأن تعاقده مع الأهلي ممتد لسنتين ولديه رغبة فى العودة للملعب، مشددا على أنه لم يوقع أو يتفاوض مع الزمالك نهائياً، ولم يفكر فى الرحيل عن الأهلي نهائياً خلال الفترة الحالية"، مشيرا إلى أن حضور محامى مرتضى منصور رئيس الزمالك جاء بناءً على طلب من شقيقه عبد الله جمعة لاعب الفريق الأبيض، ولا يعنى أنه سينتقل للزمالك.

أتحدث مع أخى على الانتقال للأهلى

وتطرق صالح لاعب الأهلى إلى اعتراف آخر وهو تشجيع شقيقه على الانتقال للاهلى، قائلا، "كلما تحدثت مع عبد الله أخويا أقول له تعالى شوف عندى وعندك علشان تعرف الفارق بين الناديين، الأهلى والزمالك".



