5 لاعبين ينتظرون التتويج بأول بطولة مع الأهلى

ساعات قليلة تفصل النادى الأهلى عن التتويج باللقب 42 فى تاريخ مشاركاته ببطولة الدورى العام، وفقا لنتيجة مباراته مع الاتحاد السكندرى المقرر لها الثامنة والنصف مساء اليوم في الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدورى، والتي يحتاج فيها الأهلى للفوز لحصد النقاط الثلاث والتتويج رسميا ببطولة الدورى، وتصبح باقى مبارياته المتبقية فى بطولة الدورى تحصيل حاصل، خاصة أنه وصل إلى النقطة 72، والفوز اليوم يصل به للنقطة 75، وبذلك يكون ابتعد عن أقرب منافسيه حتى لو فاز المنافس بكل المباريات المتبقية.

وسيكون التتويج بالدورى حلماً لعدد من لاعبى الأهلى خاصة أنها ستكون أول بطولة دورى يتوج بها هؤلاء اللاعبون مع الفريق الأحمر، لذلك ستكون هذه المباراة لها طابع خاص لديهم، وأبرزهم أليو بادجى، ومحمود متولى، وكهربا، وغيرهم.

كهربا

لاعب إنبي والزمالك السابق، والذى رحل عن الفريق الأبيض منضمًا إلى صفووف فريق ألفيش البرتغالي، لكن انضمامه إلى الأهلي يأتي بعقد انتقال حر يمتد لأربع سنوات ونصف بعدما فسخ تعاقده مع ناديه السابق، وخلال مسيرته توج مع الزمالك بعدة بطولات وصلت إلى 3 بطولات، بخلاف بطولاته مع جدة السعودى، لكنه يسعى للتتويج مع الأهلى ببطولة الدورى.

أليو بادجى

تعاقد النادى الأهلي مع السنغالى أليو بادجى مهاجم رابيد فيينا النمساوى أربعة مواسم ونصف الموسم بدأت فى يناير الماضى، ولعب بادجي فى رابيد فيينا منذ فبراير 2019، وسجل معه 9 أهداف وصنع 3 خلال 34 مباراة، وشارك بادجى منذ انضمامه للأهلى ببطولة الدورى 11 مواجهة، ولكن مازال حلم التتويج ببطولة يراوده كأى لاعب.

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محمد مجدى قفشة

انضم مجدى قفشة إلى الأهلى فى الانتقالات الصيفية الماضية، ولم يتوج ببطولة الدورى خلال مسيرته، وتٌعد مباراة اليوم هى البطولة الأولى حال فوز الأهلى على الاتحاد.

محمود متولى

شارك محمود متولى مع الأهلى خلال الموسم فى 10 مباريات، ورغم أنه توج مع الأحمر ببطولة السوبر المصرى إلا أن بطولة الدورى تظل بطولة مختلفة للاعبين.

محمد فخرى

محمد فخرى رغم أنه شارك مع الأهلى فى عدة مباريات خلال الموسم جليسا على مقاعد البدلاء، إلا أنه حال مشاركته اليوم أيضا، سيتوج مع الفريق بالبطولة، لتكون أولى بطولاته مع القلعة الحمراء.

