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عقدت اليوم محكمة جنايات الأحداث بكفر الدوار بالبحيرة، برئاسة المستشارين محمد أبو يدك، وحسام الحداد، ومحمد هانى مبارك، وسكرتارية عبد العزيز فخرى، جلستها لمحاكمة المتهم بذبح ابنة عمه وطفليها، جيث وجهت النيابة العامة للمتهم قتل المجنى عليها وطفليها، بالإضافة إلى الشروع في اغتصابها.
وظهرت الطفلة فرح التى تبلغ من العمر 6 أشهر، وهى الوحيدة التى نجت من المذبحة بصحبة جدتها داخل محكمة الأحداث بكفر الدوار، وقالت سهير بركات والدة زوج المجنى عليها، إن ما حدث من ذبح أسرة بكاملها لا يقبله عقل ولا دين، وأنه لا بد من القصاص العادل لدم هؤلاء الابرياء وإعدام القاتل لأنه لا يقبل أن يفلت من العقاب بحجة أنه قاصر.
وطالبت والدة زوج المجنى عليها، المسئولين برعاية الطفلة الناجية فى الحادث وتقديم الدعم لها وذلك للظروف الاقتصادية الصعبة التى تعيشها أسرتها.
يذكر أن الأجهزة الأمنية بالبحيرة فى أغسطس الماضى قد تلقت إخطارًا بالعثور على ثلاثة جثث لسيدة 23سنة وطفليها التوأم 3سنوات مذبوح أعناقهم بعزبة عثمان دائرة القسم
وكشفت تحريات المباحث قيام نجل عم المجنى عليها 17سنة، ويعمل سائقا، بارتكاب الجريمة بعد فشله في التعدى عليها وخشية من افتضاح إمره قام بذبحها وذبح طفليها وتركهم وفر هاربا، وتم ضبط المتهم وأحيل إلى النيابة العامة، والتى أحالته إلى محكمة جنايات أحداث كفرالدوار.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ظهور "فرح" الطفلة الناجية من مذبحة كفر الدوار خلال محاكمة المتهم.. صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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