ظهور "فرح" الطفلة الناجية من مذبحة كفر الدوار خلال محاكمة المتهم.. صور

عقدت اليوم محكمة جنايات الأحداث بكفر الدوار بالبحيرة، برئاسة المستشارين محمد أبو يدك، وحسام الحداد، ومحمد هانى مبارك، وسكرتارية عبد العزيز فخرى، جلستها لمحاكمة المتهم بذبح ابنة عمه وطفليها، جيث وجهت النيابة العامة للمتهم قتل المجنى عليها وطفليها، بالإضافة إلى الشروع في اغتصابها.

وظهرت الطفلة فرح التى تبلغ من العمر 6 أشهر، وهى الوحيدة التى نجت من المذبحة بصحبة جدتها داخل محكمة الأحداث بكفر الدوار، وقالت سهير بركات والدة زوج المجنى عليها، إن ما حدث من ذبح أسرة بكاملها لا يقبله عقل ولا دين، وأنه لا بد من القصاص العادل لدم هؤلاء الابرياء وإعدام القاتل لأنه لا يقبل أن يفلت من العقاب بحجة أنه قاصر.

وطالبت والدة زوج المجنى عليها، المسئولين برعاية الطفلة الناجية فى الحادث وتقديم الدعم لها وذلك للظروف الاقتصادية الصعبة التى تعيشها أسرتها.

يذكر أن الأجهزة الأمنية بالبحيرة فى أغسطس الماضى قد تلقت إخطارًا بالعثور على ثلاثة جثث لسيدة 23سنة وطفليها التوأم 3سنوات مذبوح أعناقهم بعزبة عثمان دائرة القسم

وكشفت تحريات المباحث قيام نجل عم المجنى عليها 17سنة، ويعمل سائقا، بارتكاب الجريمة بعد فشله في التعدى عليها وخشية من افتضاح إمره قام بذبحها وذبح طفليها وتركهم وفر هاربا، وتم ضبط المتهم وأحيل إلى النيابة العامة، والتى أحالته إلى محكمة جنايات أحداث كفرالدوار.

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