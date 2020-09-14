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الاتحاد الأوروبى يطالب الرئيس الصينى بعلاقة أكثر نزاهة فى التجارة

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أبلغ رئيس الاتحاد الأوروبي الرئيس الصينى شى جين بينج، اليوم الاثنين، أن التكتل لن يقبل بعد الآن أن يستغله أحد، وطالب بعلاقة أكثر نزاهة في التجارة بين الجانبين.

وأبلغ رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل الصحفيين عقب قمة عبر الفيديو مع شي "أوروبا بحاجة إلى أن تكون لاعبا لا ساحة للعب."

وقال "نريد علاقة تقوم على النزاهة نريد علاقة تجارية أكثر توازنا مع الصين."

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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