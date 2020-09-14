ميسي ثانى ملياردير فى كرة القدم بعد رونالدو

انضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة، إلى غريمه التقليدي النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، ليصبح ثانى لاعب كرة القدم تتخطى إيراداته حاجز المليار دولار خلال مسيرته، ووفقا لصحيفة "فوربس" الأمريكية فإن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد أشهر قليلة من الآن، سيصبح ثانى لاعب في تاريخ كرة القدم تتخطى حجم إيراداته خلال مسيرته حاجز المليار دولار، وأضافت الصحيفة، أن مكاسب النجم الأرجنتيني للفريق الكتالونى، خلال الموسم الحالي 2019 – 2020، وصلت إلى 126 مليون دولار، الأمر الذى جعله ثانى ملياردير في عالم كرة القدم بعد النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، في شهر يونيو الماضى.
ويعد النجم الأرجنتيني ميسي، صاحب المركز الأول، هذا العام بين نجوم كرة القدم، من حيث الدخل بفضل 126 مليون دولار، متفوقا على النجم البرتغالى رونالدو، بقيمة 117 مليون دولار، ثم النجم البرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، 96 مليون دولار، وزميله النجم كيليان مبابي، بقيمة 42 مليون دولار.
ويحتل النجم المصرى محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، في المركز الخامس، بقيمة 37 مليون دولار، ثم بول بوجبا، نجم وسط مانشستر يونايتد، بقيمة 34 مليون دولار.
وكان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قد طلب الرحيل عن صفوف برشلونة، خلال الصيف الحالي، بعد توتر علاقته مع إدارة النادى الكتالونى، بعد الهزيمة التاريخية، التي تلقاها البارسا، أمام فريق بايرن ميونخ الألماني، بنتيجة 8 – 2، في ربع نهائي دورى أبطال أوروبا.
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