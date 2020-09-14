وصول الأهلى والاتحاد ملعب برج العرب لخوض "مباراة التتويج".. صور

وصلت منذ قليل حافلتا فريقى الأهلي والاتحاد السكندري ملعب برج العرب لخوض مباراة الفريقين المُقرر لها الثامنة والنصف من مساء اليوم، الإثنين، باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدوري الممتاز والتي يحتاج فيها الأهلي لحسم بطولة الدوري رسمياً للكرة الـ42 في تاريخ النادي.



الاتحاد في برج العرب



الاتحاد يصل برج العرب 1



الأتحاد يصل برج العرب



الاتحاد يصل ملعب برج العرب

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الاهلي يصل برج العرب 2



الاهلي يصل برج العرب

ويدخل الاهلي مباراة الليلة مُحققاً العديد من الأرقام الجيدة للغاية منها سلسلة الانتصارات المُتتالية فالمارد الأحمر خاض 26 مباراة فاز في 23 وتعادل في مباراتين وخسر مباراة واحدة وسجل لاعبو الأحمر 63 لاعباً واستقبل 8 أهداف ليبقي المارد الأحمر الأفضل هجوماً ودفعا بين أندية الدوري مُتربعاً على القمة برصيد 71 نقطة، أما الإتحاد فيحتل المركز الخامس برصيد 36 نقطة نقطة من أصل 25 مباراة خاضهم في المسابقة ، حيث فاز في 8 وتعادل في 12 وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 27 واستقبلت شباكه 23 هدفا.

ويتسلّح رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بالأوراق التى حسمت مباريات كثيرة الفترة الأخيرة أبرزها آليو بادجي ووليد سليمان وقفشة وأحمد الشيخ وعلى معلول وديانج وحمدي فتحي ومحمد الشناوي ومروان محسن ، وتحدث المدرب السويسري مع لاعبيه الأيام الماضية عن أهمية تحقيق الفوز الليلة على الخصم السكندري العنيد صاحب الحلول الفردية والذي يُقدم عروض جيدة خاصة أمام الفرق الكبيرة.

وطالب فايلر لاعبيه بعلاج الأخطاء التى ظهرت في أداء الفريق الفترة الأخيرة رغم الإنتصارات ومنها عدم التركز الدافي الجيد وهو ما تسبب في أخطاء كثيرة للفريق وكاد يتسبب في دخول عدة أهداف مرمى محمد الشناوي لولا رعونة مهاجمي الفرق الأخرى أو سوء التوفيق أو تألق الشناوي ، مُشدداً على ضرورة تنفيذ كل لاعب المهام المطلوبة منه في المباراة حتى يتحقق الهدف في النهاية.

في المقابل ، يدخل طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد مباراة الليلة واضعاً نُصب عينيه قوة المارد الأحمر وانتصاراته الأخيرة لكن المدرب المُحنك لزعم الثغر حاول تجهيز لاعبيه معنوياً جيداً للمباراة من خلال المحاضرات النظرية والتدريبات المُكثفة ودراسة الاهلي و"تحفيظ" كل لاعب مهامه في اللقاء المرتقب

