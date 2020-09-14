"Cbc" تكشف فبركة الإخوان للفيديوهات للتحريض على قانون التصالح.. التنظيم يعتمد سياسة الصيد فى الماء العكر.. وروجوا لمقاطع قديمة منذ 3 سنوات للتحريض ضد الدولة المصرية وتأجيج مشاعر المواطنين وعرقلة القانون

كشف تقرير أذاعته قناة "cbc " الفضائية فبركة جماعة الإخوان الإرهابية للفيديوهات للصيد فى المياه العكرة وتحريض المواطنين على قانون التصالح فى مخالفات البناء، وتطرق التقرير إلى التشريع بصورة مباشرة وكيف كان يتم التعامل مع مخالفات البناء وفقا للقانون رقم 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء الموحد، حيث كانت تتم الإزالة، ولكن القانون القائم محل الذكر رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى المخالفات والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، سمح بالتصالح فى العديد من الحالات وفقا لضوابط محددة، وتم تخفيض قيمة المتر المسطح المخالف، وهناك مرونة فى التعامل مع المواطنين خاصة المواطنين البسطاء وفى الريف على وجه التحديد.

وتطرق التقرير إلى أن الهدف من القانون وضع حد للبناء العشوائى والتعديات على الأراضى الزراعية، وليس الهدف جمع فلوس، ووضع حد للبناء غير المنظم، وهناك العديد من المواطنين وصل حتى الآن مليون مخالفة تم التقدم بطلبات لتقنين أوضاعها، فى هذا الوقت هناك مجموعة من الخبثاء وأهل الشر يريدون تأجيج مشاعر المواطنين وعرقلة تنفيذ القانون.

واستشهد التقرير بعدد من الصور والفيديوهات التى أذاعتها الجماعة الإرهابية، خلال الساعات الأخيرة انتشر فيديو إطلاق نار فى محافظة سوهاج فى قرية الصوامعة مركز أخميم على وجه التحديد، وتم اكتشاف أن هذا الحساب لشخص يسمى أعصر مصطفى، كتب عبر حسابه" الصعايدة رجالة.. بسلاح يعترضون الشرطة العميلة لإزالة المنازل..والله رجالة".

ونوه التقرير إلى أن هناك 5 آلاف تعليق على الفيديو، و47 ألف شخص قاموا بعمل مشاركة الفيديو هذا الشخص، من بينهم لجنة إخوانية، وبالبحث اتضح أن الفيديو ليس له علاقة بإزالة المبانى المخالفة فى محافظة سوهاج، والفيديو تم تصويره منذ ثلاث سنوات، حيث يعود أصله لـ21 مارس 2017، ويعود لاشتباكات بين الأهالى والشرطة، وذلك بسبب محطة صرف صحى، كان من المفترض بناؤها فى قرية الصوامعة ولكنها كانت ستخدم قرية ساقلته، مما تسبب فى هذا التصرف حينذاك وخرج أهالى قرية أخميم لمنع بناء محطة الصرف الصحى، ولكن أهل الشر روجوا لهذا الفيديو على انه بسبب إزالة التعديات والبناء المخالف وهو غير صحيح بالمرة.



