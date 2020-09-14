كريستيانو رونالدو يستمتع بغروب الشمس على البحر "صورة"

ظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، في صورة جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، بمفرده خلال استجمامه على اليخت وقت غروب الشمس، وعلق قائلاً: "ياله من غروب رائع".



كريستيانو رونالدو

وعلى الرغم من مرور حوالى 20 دقيقة على نشر الصورة إلا أنها حصدت عددا كبيرا من الإعجابات والتعليقات من قبل جمهور النجم البرتغالي من مختلف أنحاء العالم، حيث حققت أكثر من نصف مليون إعجاب و4 آلاف مشاركة و20 ألف تعليق.

ويستغل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فترة الراحة التي يعيشها لاعبي الدوري الإيطالي قبل انطلاقه رسمياً خلال الأيام القادمة، في السفر وقضاء أوقاته مع عائلته، حيث نشر الدون صورة تجمعه مع صديقته الأرجنتينية جورجينا رودريجيز واطفاله وهما يسبحون في حمام السباحة في منزلهما.

يشار إلى أن رونالدو احتفل بتخطي الهدف رقم 100، مع منتخب بلاده، في المباراة التي جمعت منتخبه مع نظيره السويدي، ونشر صورة من داخل غرفة ملابس المباراة بعد انتهاءها وهو يمسك في يده قميص رقم 100 للاحتفال بتخطي حاجز المائة في مسيرته الرياضية الدولية مع منتخب بلاده وقال رونالدو في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا": "أنا سعيد جدًا بهذا الفوز الذي مكننا من الاستمرار في هذا الطريق، وبالطبع هذا الإنجاز 100 ثم 101 بهدفين رائعين يجعلني سعيدًا جدًا".

