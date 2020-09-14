أمين الفتوى لتليفزيون اليوم السابع: الأفضل عند الله ليس من حق أحد تحديده

أكد الدكتور خالد عمران أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، أن أزمة الحجاب هى أزمة متجددة، وتناولتها فتاوى دار الإفتاء المصرية، مشيرا إلى أن الحجاب واجب من الأشياء التى شرعها الله تعالى وجعلها للمرأة المسلمة البالغة بشروط، وهو واجب وليس له شكل معين ولكن له شروط يتبغى أن تنطبق.

وأكد أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، فى تصريحات لتليفزيون اليوم السابع، أن الحجاب ليس سلطة لأحد ولكنه أمر وتكليف شرعى من الله مثل أى تكليف شرعى على أى مسلم ومسلمة، ينبغى من أن يريد أن يلتزم به القيام بسلوكيات أن يتمسك به، موضحا أن الحجاب تكليف، مشيرا أى من ستلتزم به لها ثوابها، كونها التزمت بشيء من قرائن الدين، ومن لم تلتزم به فإن الحساب عند الله، وتبقى خريطة الفرائض الإسلامية سواء على الرجل أو المرأة ينبغى أن النظر لها الالتزام بها، خاصة أنه يوجد عبادات أخرى غير الحجاب يجب الالتزام بها ومنها تزكية.

وأكد أمين الفتوى، أن الدين علم ويوجد فرق بين الدين كعلوم وتخصصات والتدين المتمثل فى المجال العام والمتعلق بشكل تمسك الناس بالدين، مشيرا إلى أن العلم يجب اللجوء للمتخصصين فى الموضوعات الخاصة بالدين كعلوم.

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