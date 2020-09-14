سهام جلال عن شائعة زواجها من عزام: أصغر من أخويا الصغير وجمهور السوشيال بقى متطاول

نفت الفنانة سهام جلال، وجود أي علاقة ارتباط أو خطوبة أو زواج من الساحر ولاعب خفة اليد عزام، بعد نشرها صور جمعتهما بحسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" على أحد شواطئ مدينة دهب.وقالت الفنان سهام جلال في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، "مش معنى انى أنزل صورة مع صديق ليا يبقى تربطنى به علاقة أو اتجوزته ده أصغر من أخويا الصغير والجمهور بقى مستفز جدا جدا".





وتابعت، "انا وعزام تجمعنا صداقة فقط وهو ولد ساحر وشاطر جدا وانا نزلت الصور دى على أساس إنى بعمله دعاية لأنه شاطر في شغله جدا، ولكن كلام الناس لى مواقع التواصل الاجتماعى اتسببلى في كآبة بسبب الكلام اللى اتكتب".

وأضافت، "أنا واحدة في حالى جدا ومن الفنانات اللى لا ليا صورة فيها مشكلة أو حدث ولا عمرى طلع عليا شائعة، وأنا لو اتجوزت أو اتخطبت هاقول هاخاف من ايه انى أقول يعنى".





واختتمت، "جمهور السوشيال بقى متطاول زيادة عن اللزوم على الفنانين وبيدخل يقول تعليقات سخيفة وكمان بيقيم العلاقة من صورة، ونفسى يحط نفسه مكانا انا لو دخلت وقلت على أختك أو زوجتك كلمتين بسبب صور مش هتضايق أو أهلها مش هيضايقوا، ياريت تراعوا ربنا في الكلام اللى بتكتبوه".

