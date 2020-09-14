الإنقاذ النهرى بالإسكندرية ينتشل جثث 3 شباب غرقوا فى شاطئ البيطاش

نجحت قوات الإنقاذ النهري بالإسكندرية، اليوم الاثنين، من انتشال ثلاث جثث غرقوا فى مياه شاطئ البيطاش المميز بالعجمى، عقب نزوله مياه البحر مخالفين قرارات غلق الشواطئ وعدم السماح بالنزول لمياه البحر. تعود الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة الدخيلة بلاغا بوجود ثلاث جثث غرقوا فى مياه شاطئ البيطاش المميز بالعجمى.

توجهت قوة من قسم الدخيلة وقوات الإنقاذ النهرى للبحث عن الجثث، وتمكنوا من انتشالهم، وتبين أن غرق ثلاث أشخاص بشاطئ البيطاش المميز لنزولهم الساعة 7 مساء بعد المغرب، وهم على .ا.ع.م 21 سنة من محافظة الجيزة، وعمرو .ا.ع 18 سنة من الجيزة، ومحمد .و.ع 17 سنة من قوسينا، جميعهم خرجوا من البحر.

وعلى الفور، تم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ونقل الجثث لمشرحة كوم الدكه تمهيدا لإنهاء الإجراءات الخاصة باستلام الجثامين.



