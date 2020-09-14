نيللى كريم تستعيد ذكريات "الباليرينا " الصغيرة بصورة أبيض × أسود

استرجعت النجمة نيللي كريم ذكرياتها مع جمهورها ومتابعيها بصورة لها من دولاب الطفولة، حيث ظهرت وهي في عمر الخمس سنوات تقريباً، وترتدي فستانا سواريه وتستعد لتأدية عرضها الخاص في فن رقص البالية الذي تبرع فيه.

ونشرت نيللى كريم صورتها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، وهي ترتدي فستانها وعلقت "نيللي الصغيرة"، في إشارة الي طفولتها، وسرعان ما حصدت النجمة على عدد كبير من التعليقات من قبل جمهورها ومتابعيها خلال وقت قصير من نشرها للصورة، وكتبت أحدهم "الله على الحاجات الحلوة والذكريات الجميلة"، بينما كتبت آخري "كده قمر وكده قمرين".



نيللي كريم

وكانت النجمة نيللى كريم شاركت جمهورها بأحدث جلسة تصوير لها على البحر خلال قضاء إجازتها الصيفية بالجونة، وعلقت عليها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، قائلة: "الجنة على الأرض".

من ناحية أخرى قرر صناع مسلسل "بـ100 وش" للنجمة نيللى كريم والنجم آسر ياسين تأجيل تحضيرات الجزء الثانى من المسلسل بعد نجاح الجزء الأول فى شهر رمضان الماضى، وكشف الكاتب والسيناريست مدحت العدل عن تأجيله لعام 2022، والسبب هو أن المخرجة كاملة أبو ذكرى لا تعمل فى موسمين متتالين وتفضل أن تأخذ وقتا من الراحة لذلك تم تأجيل المسلسل.



