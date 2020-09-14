وائل جسار يشيد بالراحل بليغ حمدى ويصف ألحانه بالخالدة

قال الفنان اللبناني وائل جسار: "إن مصر هي أم الفن والملحنين والمطربين، الفنان الراحل بليغ حمدي اسم كبير في عالم الفن، وتربيت على أغانيه وإحساسه في الألحان"، معقبا: "ربنا خلق بليغ حمدي ومخلقش غيره في الألحان".
وأضاف وائل جسار، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائيةTeN ، اليوم الإثنين، أن الراحل قدم العديد من الأعمال الخالدة لكبار الفنانين والمطربين، وتابع: "وكنت أتمنى أن أكون من هذا الجيل حتى أتشرف بتلحينه لي"، مؤكدا أن مثل هذا الأغاني لا نرى مثلها اليوم، وهي مناسبة لجميع الأجيال والإعمار، وهذا هو الفن الصحيح الذي لا يموت".
وأكد الفنان اللبناني: "جميع أغاني العملاقة وردة جميلة جدا، وأنا قمت بغناء الكثير من الأغاني لها، منها: لولا الملامة، وقال إيه، وكان حليفها النجاح، لأن هذه النوعية من الأغاني لابد أن يكون الفنان صادقا في تقديمها".
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