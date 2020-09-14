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ضبط المتهم بالقاء أكياس مياه على سيارات وتصويرها عبر التيك توك

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط مرتكب واقعة إلقاء أكياس مملوءة بالمياه على السيارات بالطريق العام بالقاهرة وتصويرها وبثها على مواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما رصدته المتابعة بشأن قيام شخص مجهول بإلقاء أكياس تحوى بداخلها مياه على السيارات المارة بمنطقة مقابر الخليفة بدائرة قسم شرطة البساتين، وتصوير تلك المقاطع وبثها عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وبرنامج "التيك توك".

بالفحص وإجراء التحريات تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من تحديد مرتكب الواقعة "مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، بغرض بثها على صفحاته الشخصية- بهدف زيادة نسبة المشاهدة، لتحقيق مكاسب مالية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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