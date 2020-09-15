أول تصريح لـ مها أحمد بعد تعرضها لحادث سيارة وغرق منزلها "صور"

تعرضت الفنانة مها أحمد مؤخرا لعدد من الأزمات منها حادث سير على طريق الساحل الشمالى، حيث كانت تقضى عطلتها الصيفية هناك، وكتبت مها عبر حسابها على فيس بوك: "الحمد لله على كل شىء.. كنت هعمل حادثة فظيعة فى طريق الساحل ورب العرش نجانى.. الحمد لله".

وتعرضت مها لأزمة أخرى، حيث نشرت مها صورة من بيتها تظهر دمار الأرضية الباركيه بعد تعرض المنزل للغرق وكتبت على صفحتها الخاصة على إنستجرام: "بيتي خرب مية ومش عارفين إيه السبب، سترك يا رب".

وفى تصريح خاص "لليوم السابع" قالت: "أحمد ربنا على كل شىء بس نفسى أعرف اللى بيركزوا معايا بيركزوا على إيه يا ريت يبعدوا عنى شوية وربنا يسترها علينا".

يذكر أن آخر أعمال مها أحمد مسلسل "رسايل" مع النجمة مى عز الدين، خالد سليم، أحمد حاتم، رامز أمير، هشام إسماعيل، وأحمد خليل، سليمان عيد، أحمد سعيد عبد الغنى، وسميرة مقرون، ورزان مغربى، عبد الرحمن أبو زهرة، راندا البحيرى، رامى فؤاد، هاجر الشرنبوى، دنيا المصرى، محسن منصور، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

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