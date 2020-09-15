فاكسيرا تكشف أبرز ضمانات حماية المتطوعين لتجريب لقاح كورونا

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قالت الدكتورة هبة والي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأمصال واللقاحات، إنه من الضمانات الخاصة بحماية المتطوعين الذين يخضعون لأبحاث لقاحات كورونا عمل بوليصة تأمين علي الحياة بتتفاوت قيمتها بحسب الأثار التي يتعرض لها المتطوع .
ويبدأ التجريب بتسجيل البيانات الشخصية والصحية بطريقة ممكنة ومن ثم يتسلم الملف الخاص بالمتطوع والذي يحتوي على كل البيانات الطبية، وكذلك نموذج للموافقة على مشاركته المستنيرة، ثم يدخل غرفة الاستشارات والتي سيتم فيها توضيح كافة المعلومات المتعلقة بالدراسة السريرية ومتطلباتها ويقوم المتطوع بالتوقيع على نموذج (للموافقة المستنيرة) حال موافقته على المشاركة، وذلك بعد جلسة مع متخصص مدرب لاطلاعه على كافة المعلومات.
ويوجد عيادة الفحص والتى يتم بها فحص المتطوع وتسجيل جميع الوظائف الحيوية والتي يتم التأكد داخلها من موائمته الصحية والشخصية لجميع متطلبات المشاركة، كما يوجد غرف مخصصة لسحب عينات الدم لدراسة حالته المناعية الحالية قبل إجراء الدراسة والتي يتم مقارنتها بحالته بعد إجراء الدراسة ويتم أخذ مسحة pcr للتأكد من عدم إصابته بالفيروس، ومن ثم يتم إعطاؤه الجرعة الأولى من اللقاح بمرافقة متخصص، ثم ينتقل إلى غرفة الملاحظة حيث يتم ملاحظة المتطوع لمدة 30 دقيقة قبل مغادرته بعد الاطمئنان عليه وإبلاغه بمواعيد المتابعة، حيث تتم متابعة المتطوع من خلال كارت متابعة يحتوى على مواعيد الزيارات للمركز ورقم الهاتف الذى سيتواصل معه المتطوع.
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