أحمد حلمى: كنت متردد أصارح منى زكى بحبى واكتشفنا بالصدفة إن عيد ميلادنا مع بعض

كشف الفنان أحمد حلمى عن قصة حبه لزوجته الفنانة منى زكى، حيث قال: "فى البداية أصبحنا أصدقاء مقربين وفى إحدى المرات اكتشفنا بالصدفة أن عيد ميلادى وعيد ميلادها فى نفس اليوم وهو ١٨ / ١١، وإننا برج العقرب وبسبب غرابة الصدفة لم تصدقنى إلا عندما رأت بطاقتى الشخصية، وكنت قد تيقنت من حبى لها ولكنى كنت لا أملك أى شيء، فكنت مترددا أن أصارحها بحبى حتى جاء موعد سفرها لتصوير فيلم أفريكانو بجنوب أفريقيا، وكنا قد خرجنا مع أصدقائنا فى نزهة بالنيل، وقررت أنا أصارحها قبل السفر" .

وأضاف حلمى، أثناء لقائه ببرنامج صاحبة السعادة على قناة DMC والتى تقدمه الفنانة إسعاد يونس: "أثناء خروجنا قلت لها سأخبرك بشيء مهم عند منطقة معينة، وبالفعل وقفت على طرف المركب وقلت لها أحبك وحينها ضحكت وأسرعت لأصدقائها دون أن تنطق بكلمة، وقد فهمت من رد الفعل أن لديها مشاعر هى الأخرى، ثم سافرت لجنوب أفريقيا وقررت أن أرسل لها ورد هناك، ولم أكن أعرف كيف سأقوم بذلك، فذهب لمحل ورد بالزمالك وسألته وتفاجأت أن لديهم تلك الخدمة، وبالفعل اخترت الورد وكتبت الكلمات التى ستكتب على كارت البوكيه، وقال لى إنه سيرسل خلال أربع أو خمس أيام".

وأضاف حلمى: "بعد مرور أربع أيام توقعت مكالمة منها ولكن لم أجد أى رد فعل، فقررت أن أتصل بها وسألتها ما أخبار الورد فقالت لى كيف عرفت فقلت لها عرفت ماذا، وهنا اكتشفت أن هناك شخصا يرسل لها يوميا ورد للفندق، الأمر الذى جعلها لم تنتبه للورد الذى أرسلته لها، فقلت لها إننى أرسلت بوكيه ورد، وهنا وجدت ردة الفعل التى كنت أنتظرها وقالت لها إنها تحبنى أيضا".