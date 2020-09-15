أحمد حلمى: زعلت مع حازم إمام بسبب غيرتى على منى زكى وأبوها طلب منى شبكة بـ 30 ألف

قال الفنان أحمد حلمى عند عودة منى زكى من تصوير فيلم "أفريكانو"، والذى قدمنته مع النجم أحمد السقا، ذهبت لمقابلتها بالمطار فوجدتها خارجة مع شخص وسيم جدا يساعدها فى نقل الشنط، ولكنه ليس من العمال مثلا كان يبدو أنه صديق وعندما وصلت إليه تعاملت معه بأسلوب ليس لطيفا بسبب غيرتى منه ، وبعد أن أنصرف كان يبدو أنها قد غضبت بسبب تصرفى وسألتني بإستنكار ألم تعرف من هذا؟، أنه حازم إمام ولأن علاقتى بالكورة زيرو لم أتعرف عليه فبحثت عنه كى أعتزر له ولكن دون جدوى .

وأضاف حلمى أثناء إستضافته ببرنامج "صاحبة السعادة"، على قناة DMC والذى تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، قائلا: بدأت علاقتنا تتطور خطوة خطوة، وقررت أن أتقدم لها ولكن كنت لا أملك أى شيء فطلبت أن أقابل أخوها لأن والدها كان مسافر حينها رحب أخوها جدا وطلب منى الإنتظار حتى يأتى والده من السفر، وبالفعل انتظرت وكنت فى ذلك الوقت قدمت بعض الأفلام مثل "55 إسعاف" و"رحلة حب"، وبدأوا يعرفوننى وطلب منى والدها أن تعيش فى نفس مستواها وطلب شبكة بثلاثين ألف أو أربعين على ما أتذكر وأعطانى مهلة عام، وبالفعل بدأت أنحت فى الصخر فى هذا العام وعرض على إعلان لشركة آتصالات وطلبت نفس مبلغ الشبكة ولأنهم كانوا يحتجوننى ليستغلوا نجاح فيلم "55 إسعاف"، مع محمد سعد وافقوا على المبلغ وقررت أن أدخره للشبكة.

وأسترسل حلمى حديثه قائلا: "بدأت فى رحلة البحث عن الشقة فى مكان راقى فوجدت شقة بالتقسيط فى المعادى، ولكن بعد أن أتفقنا عليها قررت أن أبحث عن واحدة أخرى بالمهندسين بجانب بيت عائلتها، وبالصدفة قابلنى سمسار وتحدث معى عن شقة مطلوب فيها 450 الف جنيه، وأنا لم أكن أملك سوى 100 ألف جنيه فقط فطلبت منه أن يسأل صاحب الشقة إذا كان هناك إمكانية للتقسيط فقال لى من المستحيل، ولكنى سأسأله وبالفعل وافق صاحب الشقة ووقعنا العقد فى نفس اليوم وقال لى هذه الشقة ستكون وش الخبر عليك وقد كان .

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