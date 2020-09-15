قطع أنف مواطن فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالغربية.. فيديو

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شهدت عزبة توما، مركز المحلة، بمحافظة الغربية، إصابة مواطن بقطع أنفه في مشاجرة بالأسلحة البيضاء، بعد قيام بلطجية بالهجوم عليه أمام منزله والتعدي عليه بالضرب وإحداث مابه من إصابات، وتم نقل المصاب للمستشفي للعلاج وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
تلقي اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة المحلة بورود إشارة لشرطة النجدة بوصول مواطن لمستشفى المحلة العام مصاباً بقطع بأنفه.
وانتقلت الشرطة لمكان البلاغ وأتهم المجني عليه مجموعة بلطجية بالتعدي عليه وأحداث مابه من إصابات، تحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة العامة للتحقيق.
قطع أنف مواطن في مشاجرة بالغربية
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