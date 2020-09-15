جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الاثنين 14/9/2020

أجل النادى الأهلى حسمه لبطولة الدوري الممتاز للجولة القادمة، حيث كان يحتاج للفوز على الاتحاد السكندرى ليتوج بالبطولة رسمياً، ولكنه اكتفى بالتعادل السلبي، ليرفع الأهلي رصيده إلى 72 ويبقي في القمة ويرفع الإتحاد رصيده إلى 37 نقطة ويبقي في المركز الخامس وذلك بعد إقامة 3 مواجهات اليوم الاثنين فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وأقيمت المباريات بين أسوان وطنطا، انتهت بفوز تماسيح النيل، والأهلى والاتحاد السكندرى انتهت بالتعادل السلبى، ومباراة واحدة ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشر، جمعت حرس الحدود والمصرى البورسعيدى، انتهت بفوز الفريق البورسعيدى.



جدول بطولة الدورى

المصرى البورسعيدى يواصل انتصاراته ويهزم الحدود بهدفى وادى وأموتو

حول المصرى البورسعيدى تأخره بهدف فى الشوط الأول أمام حرس الحدود إلى الفوز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما باستاد برج العرب فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثامنة عشر للدورى ليرتفع رصيد الفريق البورسعيدى إلى 28 نقطة بينما تجمد رصيد الحدود عند 26 نقطة . تقدم أحمد شرويدة بالهدف الأول لحرس الحدود فى الدقيقة 26 من عمر المباراة ، وتعادل الفلسطينى محمود وادى للمصرى فى الدقيقة 61 ، قبل أن يسجل البديل النيجيرى أوستن أموتو الهدف الثانى للمصرى فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع . أسوان يسحق طنطا برباعية نظيفة ويتقدم للمركز الـ9 بالدورى "فيديو" Advertisements نجح فريق أسوان بقيادة أحمد كشرى، فى انتزاع ثلاث نقاط ثمينة من ضيفه طنطا، بعد الفوز برباعية نظيفة فى المباراة التى استضافها ملعب اتحاد الشرطة، ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدورى العام، بعدما سجل محمد إسماعيل مدافع أسوان الهدف الثالث لفريقه بالدقيقة 57، وأضاف مصطفى البدرى الهدف الرابع فى الدقيقة الأولى من الوقت الضائع، وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم أبناء الجنوب بهدفين نظيفين سجلهما إبراهيم جلال لاعب أسوان فى الدقيقة 31، و36 على الترتيب، بعدما نجح فى استغلال الأخطاء المشتركة من حارس مرمى طنطا على فرج وخط ظهر أبناء السيد البدوى.

بهذا الفوز تقدم فريق أسوان إلى المركز التاسع فى جدول مسابقة الدورى العام متخطياً ثلاث مراكز، بعد وصول أبناء الجنوب إلى النقطة 31، فيما تجمد رصيد طنطا عند النقطة 17 فى المركز الأخير بالدورى.

الأهلى يتعادل سلبيًا مع الاتحاد السكندرى ويؤجل تتويجه بالدورى

تعادل الأهلي مع الاتحاد السكندري سبلياً في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الأثنين، باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدورى الممتاز ، وبذلك يتأجل حسم الأهلي لبطولة الدوري الممتاز حيث كان يحتاج الفوز للفوز بالبطولة رسمياً ويرفع الأهلي رصيده إلى 72 ويبقي في القمة ويرفع الإتحاد رصيده إلى 37 نقطة ويبقي في المركز الخامس.

وخاض الأهلى المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى، رامى ربيعة، أيمن أشرف، على معلول، محمد هانى، حمدى فتحى، ديانج، أحمد الشيخ، أجاى، مروان محسن وبادجى.

فيما ضم تشكيل الاتحاد كلاً من: محمود الزنفي، محمود شعبان، إسلام جمال، محمود رزق، صبرى رحيل، مروان عطية، عمر الميداني، كريم الديب، أحمد رفعت، خالد قمر ورزاق سيسيه.