محمد رمضان للفنان أحمد الفيشاوى: ربنا يوفقك وتبقى "نمبر 2".. فيديو

علق النجم محمد رمضان على نية الفنان أحمد الفيشاوى طرح أغنية بعنوان "نمبر 2" وما تحمله من سخرية اللقب المفضل لرمضان، وقال رمضان: "مفيش حد يعرف يتريق على نمبر 1، نمبر وان دا حلم كل شخص فى الحياة، وكل إنسان فى أى مكان فى العالم، ما نقدرش نتريق على نمبر 1".
وأضاف "رمضان" خلال لقائه فى برنامج "The insider": "بقول للفيشاوى ربنا يوفقك وإن شاء الله تبقى نمبر 2، الأغنية اسمها نمبر 2، دا اعتراف رسمى للعالم كله".
كما تحدث الفنان محمد رمضان، عن تطورات قضيته مع الطيار أشرف أبو اليسر وقال رمضان: "لا أنشغل بغير مهنتي، وهذه القضية يمكن رقم 500 فى حياتى، وعندى قضايا كتير جدا، وفيه قضية لتسببى فى أزمات مرورية عند خروجى من المنزل، وقضية مقدمة للنائب العام إنى منزلش من البيت إلا لتصوير أعمالى" وعلق ساخرا: "يعنى مش هعرف أروح أحلق".
كان الفنان محمد رمضان قد أعلن شكره الشديد لـ World Music Awards جوائز الموسيقى العالمية، التى احتفلت بتخطى أغنيته الجديدة "يا حبيبى" أكثر من 7 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب وتصدرها المركز الأول فى 15 دولة أخرى.
وكتب الفنان محمد رمضان عبر حسابه الرسمي على انستجرام، مساء اليوم "شكراً الصفحة الرسمية لورلد ميوزك اوردس علي هذا الكلام الرائع وبهدي هذه المقالة لجمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وأفريقيا لأن كل ذلك بفضلهم بعد ربنا.. ثقة في الله نجاح.. محمد رمضان".
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