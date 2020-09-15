مجدي عبد الغني: ضربة جزاء الاتحاد غير صحيحة وخط وسط الأهلى "ضايع"

أكد مجدى عبد الغنى، عضو مجلس إدارة اتحاد الكره السابق، أن ضربة جزاء الاتحاد السكندرى فى مباراة الأهلى غير صحيحة، وأضاف عبد الغنى فى تصريحات تليفزيوينة، أن الحكم أخطأ فى احتساب ضربة الجزاء لأن اللعبة كانت خطر على لاعب الأهلى وكان لابد من تحذير لاعب الاتحاد من هذا الخطأ، مشيراً إلى أن الحكم عندما عاد للفار كان أخطأ فى احتساب ضربة الجزاء.

وقال مجدى عبد الغنى إن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى، أخطأ فى التعامل بمباراة الاتحاد بالاعتماد على رأسى حربة، موضحاً أنه كان لابد من تأمين خط الوسط والدفع برأس حربة وحيد حتى يستطيع الفريق من صناعة فرص للمهاجمين، خاصة أن طريقة لعب طلعت يوسف تعتمد على تأمين خط الوسط والاعتماد على الهجمة المرتدة.

وأضاف عضو مجلس إدارة اتحاد الكره السابق، أن خط وسط الأهلى كان ضائع فى مباراة الاتحاد مما تسبب الى عدم تواجد فرص حقيقة لإحراز الأهداف.

وتعادل الأهلى مع الاتحاد السكندرى سلبياً فى المباراة التى جمعتهما مساء، الاثنين، بإستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدورى الممتاز، وبذلك يتأجل حسم الأهلى لبطولة الدورى الممتاز حيث كان يحتاج الفوز للفوز بالبطولة رسمياً ويرفع الأهلى رصيده إلى 72 ويبقى فى القمة ويرفع الإتحاد رصيده إلى 37 نقطة ويبقى فى المركز الخامس.