مشاكل فى الرئة وإرهاق مستمر.. حكايات المتعافين من كورونا بعد شهور من الإصابة.. مدرب لياقة بدنية: مش عارف اشتغل زى الأول.. وأم لطفلين تعانى من ضيق التنفس وسرعة ضربات القلب

منذ بداية انتشار فيروس كورونا حتى الآن هناك العديد من الإصابات حول العالم باختلاف الحالات الصحية، فمنهم الذى تعافى بشكل سريع ويعيش حياته بشكل طبيعى ومنهم الذى استمرت فترة علاجه لأسابيع وما زال يعانى من مشاكل صحية وآثار جانبية، ولم يستطع حتى الآن العودة لحياته الطبيعية.

وفى التقرير التالى يعرض "اليوم السابع" حكايات المتعافيين من كورونا والمشاكل الصحية التى ما زالو يعانون منها حتى بعد التعافى وفقا لما ذكره موقع cnn، وهى:

حكاية لوسى غاهان

مرت خمسة أشهر منذ أن أصيبت لوسي غاهان بـ Covid-19، وما زالت حياتها لم تعد إلى طبيعتها، لم تتمكن غاهان، وهى طبيبة نفسانية إكلينيكية في شروزبري بالمملكة المتحدة من العودة إلى العمل.

وبسبب المرض فما زالت تعانى من ضيق في التنفس وخدر في يديها وقدميها ويرتفع معدل ضربات قلبها من المهام البسيطة، حتى الاستحمام.

وقالت "في مايو ويونيو بالكاد كنت أتحدث لأنني كنت مريضة للغاية"، وقبل أن تصاب بالمرض في أوائل أبريل، كانت أم لطفلين تجري ثلاث مرات في الأسبوع ولديها روتين يوجا منتظم، وقالت "لا يمكنني المشي بشكل طبيعى الآن أو الجرى".

إنها واحدة من آلاف الأشخاص حول العالم الذين تحول فيروس Covid-19 إلى حالة مزمنة لديهم، تشعر غاهان وغيرها أنهم لم يحصلوا بعد على اعتراف بمرض أدى إلى إعاقتهم لأشهر، مع عدم وجود نهاية في الأفق.

فحص باحثون من وحدة الجهاز التنفسي الأكاديمية التابعة لصندوق North Bristol NHS Trust في المملكة المتحدة 110 مرضى بفيروس Covid-19، تطلبت أمراضهم البقاء في المستشفى لمدة خمسة أيام في المتوسط ​​بين 30 مارس و 3 يونيو.

بعد 12 أسبوعًا من خروج المرضى من المستشفى أبلغ 74% منهم عن أعراض ، بما في ذلك ضيق التنفس والتعب المفرط، على الرغم من هذه الأعراض ، إلا أن 104 من 110 مرضى فى الدراسة كانت نتائج فحوصات الدم الأساسية طبيعية، حيث أظهر 12% فقط أشعة سينية غير طبيعية على الصدر و10% أظهروا تقييدًا لوظائف الرئة من خلال اختبارات قياس التنفس.

إرشادات لعلاج المتعافيين على المدى البعيد

أصدرت المجلة الطبية البريطانية إرشادات جديدة لمقدمى الخدمات الصحية فى أغسطس حول كيفية علاج مرضى Covid-19 لمسافات طويلة، وتقدر أن ما يصل إلى 10% من جميع الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالإصابة يمكن أن يصابوا بمرض طويل الأمد. تتضمن الإرشادات اختبارات دم محددة يجب إجراؤها، وربما إحالة المرضى إلى إعادة التأهيل الرئوى وجعلهم يستخدمون مقياس التأكسج النبضي في المنزل لقياس تشبع الأكسجين في الدم.

نتائج مثل هذه تطير في وجه رواية ترسخت في وقت مبكر من الوباء، حيث اعتقد العديد من المهنيين الطبيين أن المريض العادي Covid-19 سيمرض لمدة أسبوعين، ويتخلص من الفيروس ويكون بخير بعد ذلك.

وتبين أن هذا ليس هو الحال بالنسبة للجميع. استشهدت إرشادات BMJ بـ "ضعف أو غياب استجابة الأجسام المضادة، والانتكاس أو الإصابة مرة أخرى، والتهابات وغيرها من ردود الفعل المناعية، وعدم التكييف، والعوامل العقلية مثل الإجهاد اللاحق للصدمة" باعتبارها تساهم في الأعراض طويلة المدى، وأقرت بحدوث أوجه تشابه مماثلة في مرضى السارس ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية.

وقال الدكتور مييلان كينغ هان، أخصائى أمراض الرئة وأستاذ الطب في جامعة ميشيجان: "الحالة الكلاسيكية التي نمتلكها جميعًا في أيدينا ليست دائمًا ما يحدث بالفعل، بالنسبة للمرضى الذين تابعتهم، يستمر الكثير منهم في الشكوى من السعال ومشاكل التنفس والتعب الشديد بعد فترة طويلة من الإصابة الأولى".

تتمثل إحدى القضايا الرئيسية في رعاية كل مريض مصاب بفيروس Covid-19 على المدى الطويل في معرفة عدد الأعراض التي يمكن إرجاعها إلى القلب والرئتين ومقدار المرض الذي ينتج في الواقع عن شكل أعمق من الأمراض العصبية وفقًا لنوح جرينسبان ، معالج فيزيائي مقيم في نيويورك ومؤسس مؤسسة Pulmonary Wellness Foundation ، خلل وظيفي بسبب فيروس كورونا.

قبل الانخراط في العلاج الطبيعي أو الجهاز التنفسي ، يطلب من جميع مرضاه الحصول على فحص كامل من طبيبهم لاستبعاد وجود حالة قلبية أو سكتة دماغية أو انسداد رئوي قبل بدء العلاج الطبيعي.

وقال إن أعراض بعض المرضى خفيفة ويمكن أن تبدأ في خطة إعادة تأهيل أكثر تقليدية ، "لكن هناك آخرين ، يتحولون إلى أكبر مجموعة من الأشخاص ، وهم هؤلاء الذين يسعون لمسافات طويلة".

الاتجاه الأساسي عبر ناقلات النقل الطويلة لـ Covid-19 التي يعمل معها جرينسبان هو حالة تسمى dysautonomia ، وهي حالة تتميز بسوء التواصل بين الجهاز العصبي اللاإرادي وبقية الجسم.

ينظم الجهاز العصبي اللاإرادي وظائف الجسم التلقائية مثل التنفس والنوم والهضم. عندما لا تعمل ، يمكن أن تظهر الأعراض بطرق مختلفة لا تعد ولا تحصى، اعتمادًا على الشخص.

وقال جرينسبان إنه في حين أن ضيق التنفس ومشاكل القلب والأوعية الدموية موجودة لدى مرضاه ، فإن هذه ليست عادة السبب الأساسي الأكثر شيوعًا لبؤسهم.

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تواجه غاهان وغيرها ممن يعانون من أعراض مرض كوفيد -19 طويلة المدى حالة تسمى متلازمة تسرع القلب الانتصابي الوضعى، والتي تشير إلى ارتفاع حاد في معدل ضربات القلب يحدث عند الانتقال من وضعية الاستلقاء إلى الوقوف. يؤدي سحب الجاذبية إلى تجمع الدم في الساقين، يمكن أن تسبب هذه الحالة الدوخة والدوار والإغماء.

وقال جرينسبان "معدل ضربات قلبهم يرتفع من 50 إلى 75 نقطة إذا نهضوا لإحضار الماء". "لديهم معدل ضربات قلب سريع لا علاقة له بما يفعلونه بالفعل ، ولا يتناسب مع عبء عملهم."

يُظهر العديد من المرضى أعراضًا عصبية تتفق مع التهاب الدماغ والنخاع العضلي / متلازمة التعب المزمن ، وفقًا لمدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية الدكتور أنتوني فوسي. يتطلب هذا التشخيص ما لا يقل عن ستة أشهر من الأعراض ، وهو معيار لم تصل إليه معظم شركات النقل لمسافات طويلة بعد.

وبالنسبة للكثيرين ، لا يعتبر تلف الرئة أكبر مشكلة.

يشعر العديد من مرضى Covid-19 أن النظام الطبي يسلط الضوء عليهم ، ويخبرهم أنه لا يوجد شيء خاطئ على الرغم من أن حياتهم كلها انقلبت بسبب تداعيات Covid-19.

حكاية كوري كوبرسميث



كوري كوبرسميث ، مدرب اللياقة البدنية البالغ من العمر 36 عامًا في لاس فيجاس ، لم يكن قادرًا على العمل منذ مرضه لأول مرة في أواخر فبراير. إنه يعاني من مد وجذر مستمر في الأعراض ، ومع ذلك فقد أدت الزيارة بعد زيارة الأخصائيين الطبيين إلى سلسلة من الفحوصات المخبرية "العادية".

وقال كوبرسميث: "قبل شهر، أجريت فحصًا للرئة، وحصلت على 120٪ في اختبار تبادل الغازات"، مشيرًا إلى أن الطبيب قال له: "وظيفة رئتيك مذهلة".

لكن حدث تقدم كبير عندما زار أخيرًا اختصاصى مناعة أجرى اختبارات أشارت إلى انخفاض غير طبيعي في وظيفة الخلايا المناعية ، بما في ذلك الخلايا التائية والخلايا البائية.

"هل تم اختبار فيروس نقص المناعة البشرية لك؟" يتذكر أن عالم المناعة سأل كوبرسميث. "عمل الدم يبدو وكأنه شخص على وشك أن يصاب بالإيدز."

اكتشف عالم المناعة أخيرًا اضطرابات في جهاز المناعة في Coopersmith يبدو أنه على قدم المساواة مع فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز على الرغم من أنه ليس مصابًا بفيروس نقص المناعة البشرية.

اكتشف عالم المناعة أخيرًا اضطرابات في الجهاز المناعي لكوبرسميث يبدو أنها تتساوى مع فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز على الرغم من أنه ليس مصابًا بفيروس نقص المناعة البشرية.

ولجعل النوم ممكنًا في ظل قيوده الجديدة ، اشترى آلة ضغط مجرى الهواء الإيجابي المستمر ، جهازًا به قناع وجه يدفع الأكسجين إلى رئتيه، قال "أرقد هناك ألهث وأقاتل من أجل الحياة".

كوبرسميث هو واحد من العديد من الناجين من كوفيد الذين يحاولون فهم سبب شعوره بضيق شديد على الرغم من أن وظيفة رئته ممتازة.

قالت غاهان ، أخصائي علم النفس الإكلينيكي في المملكة المتحدة ، "أشعر أن رئتي قد تعافت بشكل جيد".

كانت مشكلتها الرئيسية هي تحديد أسباب عواصف المرض ، والتي هي في الأساس أعراض عصبية ، بما في ذلك الصداع النصفي وخدر في قدميها ويديها. إنها تشعر أنه يمكن تفسيرها بخلل في الحركة.

وقالت: "لا يمكنني فعل أي شيء سوى الذهاب إلى الفراش"، مشيرة إلى أن الأضواء والأصوات والضغوطات العاطفية تؤدي إلى تفاقم مرضها المستمر. "لا يمكنني تحمل أي تفاعل."

يأمل المرضى أن تؤدي قصصهم عن التعافي المتوقف إلى ثني الآخرين عن المخاطرة بالإصابة بالعدوى بالسفر أو الاحتفال أو التجمع في مجموعات كبيرة قبل تطوير اللقاح وتوزيعه.

قالت غاهان: "الأمر لا يتعلق بالإرهاق. إنه يتعلق بالأعراض السيئة التي تطال حياتك كلها لمن يعرف كم من الوقت". "فكر في أشخاص مثلي عندما تفكر في القرارات التي يجب عليك اتخاذها."

