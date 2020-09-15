الأردن يعيد غلق المدارس والمساجد والمطاعم والمقاهى أسبوعين بسبب كورونا

أعلنت الحكومة الأردنية، مساء أمس الإثنين، إغلاق المدارس والمساجد والمطاعم والمقاهي والأسواق الشعبية لمدة اسبوعين، بعد تسجيل أرقام قياسية بالإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد العضايلة في مؤتمر صحفي نشرته "سكاء نيوز"، إن "مجلس الوزراء اتخذ يوم الإثنين جملة من القرارات والإجراءات الوقائية لحماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم وضبط انتشار العدوى وذلك في ضوء ارتفاع الإصابات لمستويات غير مسبوقة مع الأسف".

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وأوضح العضايلة، وهو أيضا الناطق الرسمي باسم الحكومة إن "هذه القرارات تتضمن تعليق دوام غالبية المدارس الحكومية والخاصة والانتقال للتعليم عن بعد اعتبارا من يوم الخميس المقبل ولمدة أسبوعين، وإغلاق صالات المطاعم والمقاهي لمدة أسبوعين واقتصار عملها عبر المناولة والتوصيل وإغلاق الأسواق الشعبية في جميع محافظات المملكة".

وسجل الأردن الإثنين حصيلة يومية قياسية للإصابات بلغت 214 إصابة بعدما كان يسجل أعدادا قليلة جدا قبل شهر واحد فقط، بحيث سجلت إصابة واحدة في السادس من أغسطس.