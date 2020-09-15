برشلونة يهدد سواريز باستكمال عقده من المدرجات

هدد مسئولو فريق برشلونة الأوروجواياني لويس سواريز، بالإبقاء عليه داخل المدرجات الموسم المقبل، فى حالة إستمرار تعقيد ملف رحيله عن كامب نو،عقب خروجه من حسابات المدرب الهولندى رونالد كومان. وحسبما ذكرت شبكة "ESPN"العالمية فإن لويس سواريز بات خارج حسابات كومان المدرب الجديد لبرشلونة فى الموسم الجديد، حيث أخبره الأخير بالبحث عن ناد آخر للانتقال إليه هذا الصيف. ويأتى هذا بعد قيام اللاعب بتعقيد مفاوضاته مع يوفنتوس، للبقاء داخل صفوف الفريق الكتالونى.

ولا يزال أمام المهاجم الأوروجواياني عام واحد على نهاية عقده مع برشلونة، ويعتقد أن النادي يجب أن يدفع له السنة الأخيرة من عقده بالكامل إذا أراد أن يغادر الآن، ويتقاضى حوالي 25 مليون يورو سنويًا.

وأضافت الشبكة أن برشلونة يقاوم سداد كامل عقد سواريز ولكن يسعده السماح له بالانضمام إلى يوفنتوس مجانًا، قد تكون الصفقة مشابهة لتلك التي شهدت انتقال إيفان راكيتيتش إلى إشبيلية مقابل رسوم أولية قدرها 1.5 مليون يورو بالإضافة إلى 9 ملايين يورو كمتغيرات القائمة على الأداء وتحقيق بعض الأهداف.

وإذا لم يتم التوصل برشلونة لإتفاق مع سواريز، فإن مسئولى النادى يفكرون في إرسال اللاعب الأوروجوايانى إلى المدرجات لما تبقى من عقده، على الرغم من أن كومان سيكون له الكلمة الأخيرة في كيفية التعامل مع الموقف إذا انتهى المطاف بسواريز بالبقاء في كامب نو. وبالإضافة إلى حل حالة عقده، لا يزال سواريز بحاجة إلى اجتياز اختبار اللغة للحصول على الجنسية الإيطالية، في حين أن يوفنتوس لديه أيضًا عدد من الخيارات الأخرى على الطاولة حيث يبحثون عن مهاجم جديد يكمل كريستيانو رونالدو.

