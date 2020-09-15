كيف تتجنب وقوع الحوادث المرورية على الطرق السريعة أثناء القيادة؟

ناشدت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد الوزير للمرور، بالالتزام بمجموعة من الإرشادات العامة والتعليمات لقائدى السيارات أثناء السير أعلى الطرق والمحاور والميادين وعدم القيادة بسرعات زائدة ، لمنع الحوادث المرورية، و من تلك الارشادات :

-يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

-تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل.

-يجب استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب لتأمين مسارك ومسار الآخرين.

-عدم الانشغال بغير الطريق، لعدم فقدان التركيز.

-ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40-50 مترا" بسرعة 100 كم.

-عدم استخدام التليفون المحمول لأنه يؤدى إلى فقدان التركيز أثناء القيادة.

-منع السير على الطرق تحت تأثير المواد المخدرة، لأنها تتسبب فى وقوع حوادث مروعة.

-تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق فى الحالات التى يمنع فيها التخطى.

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-عدم السير بسرعات عالية، والالتزام بالسرعات المقررة أعلى الطرق.

-منع السير عكس الاتجاه لمنع وقوع الحوادث المرورية.

-استعمال مساحات السيارة باستمرار والإضاءة والأنوار العالية.

-التأكد من صلاحية الإطارات وضغط الهواء فيها قبل الخروج بالسيارة.

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.



