مصرع مواطن بالزقازيق بسبب السرعة الجنونية لقائد سيارة سرفيس.. فيديو

وثق مقطع فيديو لكاميرا مراقبة لحظة مصرع مواطن من محافظة الشرقية، إثر اصطدام سيارة سرفيس تسير بسرعة جنونية به أثناء وقوفه بجوار سيارته. وأظهر مقطع الفيديو المتداول علي مواقع التواصل الاجتماعي، أنه في حوالي الساعة الحادية عشر مساء و 12 دقيقة يوم 13 سبتمبر الجارى، ناحية مساكن تل بسطة، بعد نزلة الكوبري علوي، يقف مواطن أربعيني يرتدي قميص أصفر بجوار سيارة ملاكي، قبل أن تصطدم به سيارة سيرفيس تسير بسرعة جنونية، وتدفع بجثمانه عده أمتار من شدة الصدمة، ويلقي مصرعه في الحال .



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